Capotamento após colisão deixa dois feridos leves na BR-472 em Santa Rosa

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado na madrugada deste domingo, dia 7, na BR-472, em Santa Rosa. A ocorrência aconteceu por volta das 5h30, na altura do quilômetro 175 da rodovia, na localidade de Guia Lopes.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, a colisão envolveu um Volkswagen Fox e uma Renault Duster. Com a força do impacto, a Duster capotou e parou às margens da rodovia.

Quando as equipes de resgate chegaram ao local, os motoristas dos dois veículos já haviam conseguido sair dos automóveis sem auxílio. Ambos apresentavam ferimentos considerados leves.

Após o atendimento inicial, os condutores foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal. As circunstâncias que provocaram o acidente não foram divulgadas.