Com investimentos de R$ 16 milhões do Estado, novo Complexo de Saúde Mental do Hospital de Praia Grande inaugura neste mês

Foto: Assessoria de imprensa do HNSF

O Hospital Nossa Senhora de Fátima, de Praia Grande, inaugura no final de junho o prédio do novo Complexo de Saúde Mental, uma das maiores estruturas especializadas da região sul catarinense. A obra recebeu investimento de cerca de R$ 16 milhões do Governo do Estado e foi projetada para atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“É uma obra super importante e que está em fase final. Ela representa um novo momento para a saúde mental, ampliando a capacidade de atendimento e oferecendo um ambiente inovador e muito mais acolhedor. O objetivo é garantir mais dignidade, qualidade e humanização no cuidado às pessoas que necessitam de atenção em saúde mental. Além disso, o projeto também fortalece a estrutura do hospital como um todo”, salienta o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

O novo espaço já está sendo mobiliado e equipado. A previsão é iniciar os atendimentos gradualmente a partir de julho. A estrutura conta com 60 leitos, sendo 30 de psiquiatria, em uma área de 3,6 mil metros quadrados. A estrutura foi planejada para ampliar a rede de atenção em saúde mental no estado, em um cenário de crescimento da demanda por atendimentos nessa especialidade.

“Estamos entregando uma estrutura moderna, totalmente preparada e equipada para começar a operar, graças ao apoio do governador Jorginho Mello, que tem a sensibilidade com a pauta da saúde mental, especialmente aqui no sul do estado. Agora avançamos na construção conjunta com o executivo estadual para garantir o custeio e colocar o complexo em funcionamento, com atendimento especializado e 100% SUS”, afirma o diretor da Associação Hospitalar Nossa Senhora de Fátima, Jean Gonçalves,

Humanização e atividades terapêuticas

O complexo foi projetado com foco na humanização do atendimento e terá ambientes voltados ao acolhimento, convivência e recuperação dos pacientes psiquiátricos, incluindo pessoas com dependência química. Entre os espaços previstos estão academia, auditório para 120 pessoas com cinema, além de terraço com vista para os cânions.

A proposta terapêutica também inclui ampliação das oficinas e atividades complementares, com ações como yoga, musicalização e contação de histórias. “Nosso objetivo é criar um ambiente acolhedor, onde os pacientes possam se sentir motivados durante o tratamento. A estrutura e as atividades propostas funcionam como ferramentas terapêuticas que ajudam no equilíbrio emocional, na autonomia e na reinserção social”, destaca Jean Gonçalves.

O projeto também conta com espaços para atendimentos individuais, sala de reuniões coletivas e alas masculina e feminina separadas.

Estrutura e ampliação da equipe

Além da ampliação da capacidade de internação, o hospital também prepara o reforço da equipe multidisciplinar para atender a nova demanda. Há previsão de contratação de cerca de 100 novos colaboradores, gradualmente, conforme for iniciando a operação. O complexo deverá contar com pelo menos cinco médicos psiquiatras, quatro psicólogos, dois assistentes sociais, além de profissionais de educação física e massoterapia.

Texto: Patricia Lemos/ Assessoria de imprensa do HNSF

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