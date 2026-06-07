Semana terá volta da chuva e formação de ciclone extratropical sobre o oceano

Atuação da área de baixa pressão trará chuva, inicialmente, na fronteira com a Argentina e o Uruguai (Foto: Diones Roberto Becker)

Após um feriadão de dias firmes e temperatura agradável, o Rio Grande do Sul terá uma semana marcada pela virada no tempo. A previsão é de chuva e muita nebulosidade devido à atuação de um centro de baixa pressão perto da fronteira com a Argentina e o Uruguai. O sistema favorecerá a formação de um ciclone extratropical em alto mar.

A mudança no tempo começa ainda neste domingo (7/6), avançando pela madrugada de segunda-feira (8/6). A atuação da área de baixa pressão trará chuva, inicialmente, na fronteira com a Argentina e o Uruguai.

Ao longo da madrugada, a instabilidade avança rapidamente e alcança todas as regiões, fazendo com que a segunda-feira já amanheça com chuva generalizada.

Os maiores volumes são esperados entre a Fronteira Oeste e a Região Central, onde podem atingir entre 40 e 50 milímetros (mm). Nas demais regiões, a previsão indica acumulados próximos dos 20mm.

Em função dessa chuva, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo para perigo potencial em praticamente todo o Estado. Apenas parte do Norte está fora da área de alerta, que tem validade ao longo da segunda-feira.

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