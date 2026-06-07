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Wesley é cortado da Seleção Brasileira por lesão em amistoso

Lateral está fora da Copa e volante Éderson é chamado por Ancelotti

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/06/2026 às 15h25
Wesley é cortado da Seleção Brasileira por lesão em amistoso
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O lateral-direito Wesley foi cortado do grupo da seleção brasileira na manhã deste domingo (7). Após sair lesionado na perna esquerda ainda no primeiro tempo do amistoso deste sábado (6), em Cleveland, contra o Egito, o atleta da Roma (Itália) fez testes nesta manhã e foi diagnosticado o problema na coxa do jogador.

Dessa forma, ele não faz mais parte do grupo brasileiro e está fora da Copa do Mundo.

Para a vaga deixada pelo ex-atleta do Flamengo, o treinador Carlo Ancelotti escolheu o volante Éderson, da Atalanta (Itália). O jogador já havia sido chamado por técnico na primeira lista dele no comando da seleção no ano passado.

No Brasil, Éderson, de 26 anos, passou por Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza. E está fora do Brasil desde 2022.

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo no sábado (13) contra Marrocos às 19h (Brasília) em Nova Jersey.

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