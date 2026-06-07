Aceguá recebe Unidade Móvel do Tudo Fácil a partir desta segunda-feira (8)

O município de Aceguá, na região da Campanha, irá receber os atendimentos da Unidade Móvel do Tudo Fácil a partir desta segunda-feira (8/6). A ação do governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), levará serviços públicos ao município por duas semanas, finalizando os atendimentos no dia 19 de junho.

Os atendimentos começam nos dias 8 e 9 de junho no bairro Colônia Nova, que fica a 24 quilômetros do centro de Aceguá. No local, os serviços serão disponibilizados das 10h às 12h e das 13h30 às 17h no primeiro dia. No segundo dia, os atendimentos começam às 9h, mantidos os demais horários.

A partir do dia 10 de junho, a Unidade Móvel irá para a praça Caco Blanco, no centro da cidade. A praça fica localizada na fronteira terrestre entre o Brasil e o Uruguai. O funcionamento será das 10h às 12h e das 13h30 às 17h no primeiro dia; nos demais dias, os atendimentos iniciam-se às 9h, mantidos os demais horários.

O município de Aceguá é o décimo do Estado e o segundo da região da Campanha a receber o atendimento itinerante. Iniciado em dezembro de 2025, o roteiro itinerante passou por Uruguaiana, Tramandaí, Xangri-Lá, Torres, Cidreira, São Lourenço do Sul, Farroupilha e Eldorado do Sul. Recentemente, a Unidade Móvel esteve em Caçapava do Sul.

Estrutura e serviços

A Unidade Móvel do Tudo Fácil conta com três guichês internos, sendo dois destinados à emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN); e dois externos voltados à recepção e ao autoatendimento. A estrutura do veículo é adaptada para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência.

Para solicitar a CIN, é necessário apresentar certidão de nascimento ou de casamento, original ou cópia autenticada, em bom estado. O cidadão pode incluir dados complementares, como nome social, PIS/Pasep, carteira de trabalho, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), certificado militar, título de eleitor e documentos profissionais, mediante apresentação dos originais.

A unidade também oferece orientações digitais, com atendimento presencial do Balcão Gov.br, voltado ao suporte para acesso aos serviços públicos on-line. No local, é possível criar ou recuperar a conta gov.br, inclusive em casos de esquecimento de senha, troca de celular ou perda de acesso. A unidade ainda oferece apoio para utilização dos serviços disponíveis nos portais governamentais.

Completam o atendimento, serviços vinculados ao IPE Previdência e ao IPE Saúde, além de solicitação da CIPTEA e Passe Livre. A operação da Unidade Móvel do Tudo Fácil é realizada por equipe formada por motorista, atendentes e servidores do Departamento Central de Atendimento ao Cidadão - Tudo Fácil.

Rede Tudo Fácil

Criado há quase 30 anos, o Tudo Fácil concentra, em um mesmo ambiente, serviços públicos de grande procura, com modelo de atendimento integrado e híbrido, voltado à ampliação do acesso e à inclusão digital e social.

Atualmente, a rede conta com unidades em Porto Alegre (Centro, zonas Norte e Sul) e nos municípios de Caxias do Sul, Canoas, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria. Também está em andamento a implantação de novas unidades em Tramandaí e Uruguaiana.