Domingo, 07 de Junho de 2026
14°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Dino mantém remoção de vídeos de vereador que ofendeu adversário

Para ministro, xingamentos nas redes sociais comprometem democracia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/06/2026 às 13h05
Dino mantém remoção de vídeos de vereador que ofendeu adversário
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu neste domingo (7) manter parcialmente uma decisão da Justiça Eleitoral do Amazonas que suspendeu postagens ofensivas de um vereador de Manaus contra um adversário político.

O caso chegou ao Supremo por meio de recurso protocolado pelo vereador Alexandre da Silva Salazar (PL), conhecido como Sargento Salazar, contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Em abril, o tribunal determinou a retirada de postagens de propaganda negativa contra o pré-candidato ao governo estadual David Almeida (Avante) e o pagamento de multa de R$ 200 mil em caso de descumprimento.

Em uma das postagens, o vereador disse que Almeida “nunca será governador”. Em outros vídeos, foram utilizadas palavras de baixo calão.

Ao analisar o recurso, Dino manteve parcialmente a decisão do TRE-AM que determinou a retirada das postagens de baixo calão, mas decidiu manter a utilização da expressão "nunca será". Para o ministro, a proibição do uso da expressão deve ser considerada censura.

"Dependendo do texto e do contexto, o bordão 'Nunca Será' pode ser utilizado, desde que observadas as regras jurídicas e éticas que devem reger os embates políticos", afirmou.

Agressão na política

O ministro disse que a proliferação de xingamentos e agressões morais nas redes sociais compromete o regime democrático.

“A colonização do discurso político por bizarrices e grosserias não é apenas uma questão de educação cívica ou familiar, é também uma aguda questão constitucional relacionada com as condições de funcionamento razoável do regime democrático”, avaliou.

Dino também ressaltou que a atuação parlamentar deve ser pautada pelo decoro e pelo princípio constitucional da moralidade.

“Verifico que o reclamante utiliza-se, seguidamente, de xingamentos, palavras ofensivas, agressões morais, que não se acham sob o manto do livre debate público. Este admite críticas, discordâncias, confrontos ríspidos, mas sem que se ultrapasse as fronteiras demarcadas pelo Direito Penal, pelo princípio da moralidade e pelo decoro no exercício da função parlamentar”, completou o ministro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 1 hora

Entidades repudiam prisão de jornalista perseguido por Zambelli

Decisão é do Juizado Especial Criminal do Foro de Barra Funda, em SP

 © Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

Fachin cria grupo de trabalho para revisar penduricalhos de juízes

Grupo terá 180 dias para apresentar relatório sobre a situação

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

Moraes valida acordo que suspende ação contra deputado réu por 8/1

Sargento Rodrigues assumiu culpa por crime em 8 de janeiro de 2023
Justiça Há 2 dias

Fachin nega suspeição de Kassio para decidir sobre CPI do Master

Pedido tinha sido feito por quatro senadores

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Há 2 dias

Moraes e Dino rejeitam recurso de Roberto Jefferson contra multa

Oito ministros do STF ainda vão apresentar votos até 15 de junho

Tenente Portela, RS
23°
Parcialmente nublado
Mín. 14° Máx. 22°
23° Sensação
0.91 km/h Vento
51% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Segunda
21° 12°
Terça
20° 12°
Quarta
15° 10°
Quinta
16° 14°
Sexta
15° 11°
Últimas notícias
Esportes Há 7 minutos

Wesley é cortado da Seleção Brasileira por lesão em amistoso
Estradas Há 1 hora

Governo do Estado impulsiona economia nas Missões com ligação asfáltica entre Rolador e Cerro Largo em fase final
Justiça Há 1 hora

Entidades repudiam prisão de jornalista perseguido por Zambelli
Edição 2026/2027 Há 2 horas

Consulta Popular: Corede Celeiro define as datas e locais das assembleias microrregionais
Ação especial Há 2 horas

Nota Fiscal Gaúcha terá 70 prêmios extras na semana do Dia dos Namorados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,38%
Euro
R$ 5,96 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 339,379,98 +0,96%
Ibovespa
169,019,13 pts -0.77%
Mega-Sena
Concurso 3015 (06/06/26)
09
18
26
31
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7044 (06/06/26)
02
05
30
54
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3704 (06/06/26)
01
03
04
09
10
11
12
13
14
15
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2933 (05/06/26)
00
04
09
10
12
19
23
25
27
33
36
37
41
49
61
65
76
81
88
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2966 (05/06/26)
11
16
20
25
31
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias