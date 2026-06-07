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Aposta de Brasília ganha prêmio de R$ 30,4 milhões da Mega-Sena

Dezenas sorteadas são: 09 - 18 - 26 - 31 - 53 - 58

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/06/2026 às 11h56
Aposta de Brasília ganha prêmio de R$ 30,4 milhões da Mega-Sena
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Uma aposta de Brasília acertou as seis dezenas do Concurso 3.015 da Mega Sena e vai receber o prêmio de R$ 30.424.768,27 . O sorteio foi realizado na noite deste sábado (6), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As dezenas sorteadas são: 09 - 18 - 26 - 31 - 53 - 58.

O jogo premiado é do tipo simples e foi feito pela internet.

  • 68 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 37.037,29 cada;
  • 4.932 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 841,73 cada.

Apostas

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na terça-feira (9). O prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões . As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa e também pela internet, no site da Loterias Caixa.

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