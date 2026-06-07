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Governo do Estado abre inscrições para o Programa Bolsa Juventude Rural

Prazo para envio da documentação segue até 3 de julho de 2026

Por: Editoria Local Fonte: SECOM-RS
07/06/2026 às 11h06
Governo do Estado abre inscrições para o Programa Bolsa Juventude Rural
Neste ano, as bolsas serão destinadas, exclusivamente, para estudantes matriculados no 1º ano do ensino médio (Foto: Gabriela Nataly | SDR)

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR) está com inscrições abertas para participação no Programa Bolsa Juventude Rural. Neste ano, as bolsas serão destinadas, exclusivamente, para estudantes matriculados no 1º ano do ensino médio. O prazo para envio da documentação segue até 3 de julho de 2026.

Serão disponibilizadas 146 bolsas, no valor de R$ 300 mensais cada, durante um período de dez meses, com pagamentos previstos a partir de julho de 2026, independentemente da data de concessão ou contratação. As bolsas serão destinadas a alunos entre 15 e 29 anos, regularmente matriculados no 1º ano do ensino médio – ou correspondente, no caso da Educação de Jovens e Adultos (EJA) –, em escolas públicas estaduais ou instituições educacionais comunitárias que trabalhem com a Pedagogia da Alternância.

O titular da SDR, Gustavo Paim, destacou que o programa é uma política pública voltada ao fortalecimento da sucessão rural e à permanência dos jovens no campo. — Garantir oportunidades para a juventude rural é investir no futuro do nosso campo. O Bolsa Juventude Rural incentiva os jovens a seguirem estudando, ao mesmo tempo em que fortalece o vínculo com suas comunidades e cria condições para que permaneçam no meio rural, contribuindo para o desenvolvimento das propriedades e da agricultura familiar — afirmou.

 

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