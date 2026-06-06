Governo do Estado alcança marca de 500 escolas com obras concluídas desde 2023

O Governo do Rio Grande do Sul alcançou, nesta quarta-feira (3/6), o marco de 500 escolas estaduais com obras concluídas desde 2023, início da atual gestão. As instituições ficam em 198 municípios, e os trabalhos tiveram fiscalização e execução da Secretaria de Obras Públicas (SOP).

Desde 2019, o governo destinou quase R$ 1,2 bilhão a 1.090 escolas, das 2,3 mil que compõem a Rede Estadual de Ensino, entre obras concluídas, em execução, por iniciar ou em fase de contratação. Em média, esse valor representa R$ 1 milhão para cada instituição. No período, o valor médio por escola, que era de R$ 136,8 mil, cresceu mais de 630%.

A Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) João Germano Imlau, em Erechim, foi a 500ª beneficiada. Com investimento de R$ 120,9 mil, foi realizada a substituição integral das coberturas existentes por telhas termoacústicas nos blocos principais, garantindo maior conforto térmico. Com o valor, também foram renovadas as telhas da passarela.

Substituição das coberturas existentes por telhas termoacústicas nos blocos principais garante maior conforto térmico -Foto: Deise Trevisan Pelissaro/SOP

"Chegar a 500 escolas com obras entregues é resultado de um trabalho planejado e comprometido com a qualidade da educação pública gaúcha. Cada uma representa um ambiente mais seguro, confortável e digno para nossos alunos e professores," afirmou a secretária de Obras Públicas em exercício, Zilá Breitenbach.

Ampliação dos investimentos em educação

Os números refletem a ampliação dos investimentos na educação: em 2023, foram R$ 32,8 milhões aplicados em 144 escolas com obras concluídas; em 2024, R$ 66,9 milhões em 176; em 2025, R$ 101,9 milhões em 179; e em 2026, já são R$ 82,3 milhões destinados a 69 instituições.

Das 500 instituições, 163 tiveram as intervenções por meio da Contratação Simplificada (CS), modelo implantado pela SOP em março de 2024, que agiliza os processos de manutenção em prédios públicos. A CS permite que as licitações sejam realizadas por lotes, de acordo com a área de atuação das Coordenadorias Regionais de Obras Públicas (Crops). O sistema reduziu os prazos: o tempo médio entre o pedido da obra e o início da execução caiu de mais de mil dias, em 2019, para cerca de 90 dias.

Na área de responsabilidade da 1ª Crop, que atende a Porto Alegre, houve o maior número de demandas concluídas desde 2023, totalizando 69 escolas beneficiadas, com investimento de R$ 48 milhões. Em seguida, vem a região da 2ª Crop, de Novo Hamburgo, que contabiliza 50 escolas atendidas e destinação de R$ 54,9 milhões.