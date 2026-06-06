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Liderado por Holanda, Grupo F pode entrar na rota do Brasil na 2ª fase

Chave conta ainda com Japão, Tunísia e Suécia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/06/2026 às 07h40

O Grupo F está no radar da seleção brasileira na Copa do Mundo do Canadá, México e Estados Unidos. Pelo chaveamento da competição, caso a Amarelinha se classifique à segunda fase (mata-mata antes das oitavas de final) em primeiro ou segundo lugares do Grupo C, terá como adversário o primeiro ou segundo colocado da chave F, composta por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia.

Cabeça de chave e sem nenhum título mundial, a seleção holandesa reúne os principais nomes das ligas europeias, como o zagueiro Virgil Van Dijk e o atacante Cody Gakpo (ambos do Liverpool), o meio-campista Frenkie de Jong (Barcelona) e o lateral Nathan Aké (Manchester City). A Laranja Mecânica também terá em campo o atacante do Corinthians Memphis Depay, maior artilheiro holandês.

Esta será a 12ª participação dos holandeses em Copas do Mundo. Comandada pelo técnico Ronaldo Koeman, ex-zagueiro da Holanda nas Copas de 1990 e 1994, a Laranja Mecânica quer ir além do resultado obtido no último Mundial, quando parou nas quartas-de-final após derrota para a Argentina, que mais tarde conquistaria o título. Em 2024, a Holanda foi semifinalista da Eurocopa.

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O Japão também chega com moral à competição. Em sua oitava Copa consecutiva, os Samurais Azuis buscam ultrapassar a fase de oitavas de final. No comando da equipe está o técnico Hajime Moriyasu, que já liderava o time na Copa do Catar (2022). Na ocasião, o Japão derrotou a Alemanha e a Espanha.

Nos amistosos de preparação, a seleção asiática cravou vitórias históricas sobre o Brasil e a Inglaterra. Entre os destaques do time, estão o meio-campista Wataru Endo (Liverpool), capitão do Japão e o meia-atacante Takefusa Kubo (Real Sociedad). Um dos principais nomes do futebol japonês, o meia-atacante Kaoru Mitoma (Brighton) ficou fora da lista de convocados, pois sofreu uma lesão grave em duelo contra o Wolverhampton em maio, pela Premier League.

Conhecida pelo apelido de Águias de Cartago, a seleção da Tunísia se classificou com facilidade nas Eliminatórias. Em sua sétima participação na Copa, a equipe africana quer avançar pela primeira vez na história à fase mata-mata. O time trocou de técnico no início do ano, após a eliminação nas oitavas de final da Copa Africana de Nações. O novo treinador é o francês Sabri Lamouchi, que assumiu o cargo em março. O melhor desempenho da Tunísia em Mundiais foi o nono lugar na edição de 1978, disputada na Argentina, em meio à ditadura militar.

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Já a Suécia selou a vaga no Mundial apenas na repescagem europeia, eliminando Ucrânia e Polônia. Após ficarem de fora da última edição no Catar, os suecos disputarão sua 13ª Copa do Mundo. O setor ofensivo é a principal aposta do time comandado pelo técnico britânico Graham Potter. No ataque estão nomes de peso como Viktor Gyökeres (Arsenal), Alesander Isak (Liverpool) e Anthony Elanga (Newcastle).

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