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Saúde prepara profissionais do Oeste para atuação em abrigos temporários durante desastres

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Programa Vigidesastres, realizou recentemente a qualificação “Atuação do Setor Saúde em Abrigos ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
05/06/2026 às 14h30
Saúde prepara profissionais do Oeste para atuação em abrigos temporários durante desastres
Foto: Reprodução/Secom SC

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Programa Vigidesastres, realizou recentemente a qualificação “Atuação do Setor Saúde em Abrigos Temporários: Abordagem Intersetorial”, na Regional de Saúde de Chapecó. O encontro reuniu cerca de 90 participantes de municípios do Oeste catarinense e foi promovido pela Gerência de Saúde Ambiental da Diretoria de Vigilância Sanitária de Santa Catarina (DIVS/SC).

A capacitação teve como objetivo fortalecer a atuação do setor saúde em situações de desastres, especialmente no contexto de abrigos temporários, a partir de uma abordagem intersetorial voltada à gestão de riscos, à proteção da população e à organização da resposta em emergências.

“Eventos extremos, como chuvas intensas e tornados, exigem que a saúde pública de Santa Catarina esteja preparada para uma resposta rápida e integrada. Esse treinamento promovido pelo Programa Vigidesastres Estadual nas macrorregiões, reforça o compromisso da gestão com a capacitação das equipes locais para a resposta a desastres. A preparação é fundamental para garantir a continuidade dos serviços, organizar o atendimento em situações críticas e fortalecer a atuação conjunta da saúde, da assistência social e da defesa civil, protegendo a população nos momentos em que ela mais precisa”, explica Eduardo Macário, diretor da DIVS.

Participaram profissionais das Regionais de Saúde de Chapecó, Concórdia, Joaçaba, São Miguel do Oeste, Videira e Xanxerê, incluindo representantes dos municípios dessas regiões. O público envolveu pontos focais do Programa Vigidesastres das Vigilâncias Sanitárias (VISAs), das Unidades Descentralizadas de Vigilância Sanitária (UDVISAs) e outros profissionais que atuam na gestão de riscos e desastres em Santa Catarina.

A programação contou ainda com a participação de representantes da Rede Vigidesastres Nacional, da Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social (FORSUAS) e da Organização Internacional para as Migrações (OIM), tanto em âmbito nacional quanto estadual.

A iniciativa teve como foco o fortalecimento da integração entre os setores responsáveis pela implantação, coordenação e funcionamento de abrigos temporários em situações de desastres. Entre os temas abordados estiveram a proteção da saúde da população acolhida, a prevenção de doenças e agravos, a garantia de condições sanitárias adequadas e a organização das ações intersetoriais entre saúde, assistência social e defesa civil, contribuindo para a qualificação das equipes e o fortalecimento da capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa Catarina.

A próxima edição da qualificação está prevista para os dias 9 e 10 de junho de 2026, no município de São José, e reunirá profissionais das Regionais de Saúde da macrorregião da Grande Florianópolis e de outras regiões do estado.

Mais informações:
Gabriela Ressel
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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