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Última etapa da recuperação do Instituto de Educação Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul, chega a 70% de execução

A última fase da recuperação que o governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), realiza no Instituto de Educação Cristóvão de...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
04/06/2026 às 14h25
Última etapa da recuperação do Instituto de Educação Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul, chega a 70% de execução
Duas etapas de obras já foram finalizadas na instituição -Foto: SOP

A última fase da recuperação que o governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), realiza no Instituto de Educação Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul, está 70% executada. Antes dela, outras duas etapas foram finalizadas. Ao todo, no segundo semestre deste ano, serão investidos R$ 30 milhões na escola.

Atualmente está em curso a recuperação das áreas interna e externa do Bloco C. Nessa frente de trabalho, já foram executadas melhorias no Bloco A, no ginásio e no auditório, além da instalação de um elevador. Um novo refeitório, com 400 metros quadrados, foi construído. As próximas obras incluem a renovação do Bloco B e a execução de pavimentação externa, de escadas e de rampas.

“A comunidade caxiense esperava por estas obras há mais de uma década. O trabalho dedicado e as qualificações na gestão realizadas no governo estadual e na SOP permitiram que demandas antigas como essa sejam finalmente atendidas. Falta muito pouco para alunos, professores e funcionários da Cristóvão terem uma escola completamente renovada”, afirma a titular da SOP em exercício, Zilá Breitenbach.

As melhorias na escola incluem a recuperação completa dos blocos A, B e C, do ginásio e do auditório, que estava fechado desde 2013. Nele, além da revitalização das cadeiras e do palco, realizaram-se adequações do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI). Com isso, a plateia foi reduzida, passando a ter 860 lugares, mas mantendo-se como a maior capacidade em espaços do tipo na cidade.

Próximas obras são renovação do Bloco B e execução de pavimentação externa, de escadas e de rampas -Foto: SOP
Próximas obras são renovação do Bloco B e execução de pavimentação externa, de escadas e de rampas -Foto: SOP
Também foram renovadas as calçadas e as passarelas entre os prédios e construídos um muro de contenção e um reservatório elevado. Seguindo o padrão do projeto Escola+, os prédios adotarão a nova identidade visual utilizada pelo governo.

Aumento nos investimentos

Os recursos destinados a obras concluídas em escolas estaduais cresceram de forma expressiva nos últimos anos: em 2023, foram R$ 32,8 milhões aplicados em 144 escolas; em 2024, R$ 66,9 milhões em 176; em 2025, R$ 102,2 milhões em 179; e em 2026, já são R$ 83,4 milhões destinados a 73.

Desde 2019, o governo do Estado destinou quase R$ 1,2 bilhão a 1.090 escolas, das 2,3 mil que compõem a Rede Estadual de Ensino, entre obras concluídas, em execução, por iniciar ou em fase de contratação.

Em média, esse valor representa R$ 1 milhão para cada instituição. No período, o valor médio por escola, que era de R$ 136,8 mil, cresceu mais de 630%. Os números mostram que as obras deixaram de ser simples reparos para se tornarem recuperações completas dos prédios escolares.

Localizado no Bairro Cinquentenário, o Cristóvão de Mendoza é uma das instituições de ensino mais tradicionais do município. A fiscalização dos trabalhos está a cargo da 4ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Caxias do Sul.

Na Cristóvão de Mendoza, atualmente está em curso a recuperação das áreas interna e externa do bloco C -Foto: Tiago de Camargo/SOP
Na Cristóvão de Mendoza, atualmente está em curso a recuperação das áreas interna e externa do bloco C -Foto: Tiago de Camargo/SOP

Texto:Texto: Ariel Engster/Ascom SOP
Edição: Secom

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