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Wizard by Pearson consolida inglês no esporte

Com ativações na última Corrida Time Brasil, em parceria com o COB, marca reforça sua estratégia de unir educação, esporte e desenvolvimento de jov...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/06/2026 às 20h45
Wizard by Pearson consolida inglês no esporte
Divulgação_Pearson

A bandeirada final da Corrida Time Brasil, realizada em maio, no Rio de Janeiro, com a presença de atletas amadores e consagrados, como Vanderlei Cordeiro de Lima, deixou um legado que vai muito além das pistas. Para a "Wizard by Pearson", o balanço pós-evento tangibiliza o propósito central que rege suas ações estratégicas no esporte, como a parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB): consolidar o inglês como ferramenta prática de expansão de oportunidades profissionais, acadêmicas e internacionais, especialmente para jovens talentos e profissionais conectados ao esporte.

Em um ambiente esportivo cada vez mais globalizado, o aprendizado de idiomas se tornou uma ferramenta estratégica de acesso, mobilidade e projeção de carreiras. Ao capacitar atletas, comissões técnicas e o ecossistema esportivo, a marca mostra que a preparação para ciclos esportivos internacionais cada vez mais exigentes, como os Jogos de Los Angeles 2028 — propósito por trás da parceria com o COB —, também passa por comunicação, mobilidade e conexão global.

Entre 2025 e 2026, a Wizard by Pearson já impactou atletas e colaboradores de instituições como o Esporte Clube Bahia, Botafogo de Futebol e Regatas, Kings League e, mais recentemente, do COB, por meio de suas parcerias no segmento do esporte. Apenas com o COB, cerca de 400 pessoas (atletas e Time Brasil) já foram envolvidas com a parceria. "Quando conectamos esporte e educação, criamos possibilidades reais de transformação. O aprendizado de idiomas vai além da sala de aula: ele abre portas, transcende barreiras globais e prepara talentos brasileiros para novos desafios", afirma Anderson Estevão, diretor comercial da Pearson na América Latina.

Ativações

A Wizard by Pearson, em parceria com a agência de live marketing VISTA, desenvolveu para a Corrida Brasil uma estratégia de brand experience que abrangeu toda a jornada do participante (pré, durante e pós-prova). A rede de ensino foi a única marca a assinar itens dentro do kit oficial do corredor, com meias personalizadas, bandanas e ventiladores manuais, além da oferta de quatro aulas gratuitas de inglês para os inscritos.

Durante a corrida, o estande proprietário de 25 m² funcionou como um ponto de interação com o público, com roleta e desafios práticos de inglês, com aproximadamente 2.700 visitantes ao longo de todas as fases do evento. A estrutura chamou a atenção do público, atletas e personalidades do esporte, com a presença de profissionais como Dora Varella (skate) e Rosangela Cristina Oliveira Santos (atletismo).

A Wizard também concedeu bolsas de estudo de um ano de inglês da Wizard ON (plataforma de ensino de idiomas 100% online e ao vivo da rede de escolas Wizard) aos vencedores das provas de 5 km e 10 km. A relevância do tema também aparece em pesquisas recentes: a pesquisa Idiomas e Habilidades, realizada em 2025 pela Pearson e Opinion Box, revela que oito em cada dez brasileiros concordam que dominar outra língua abre portas para o desenvolvimento de competências profissionalmente valiosas.

Esporte como plataforma de desenvolvimento

A Corrida Time Brasil é apenas um dos reflexos de um ecossistema esportivo muito mais amplo. Além do COB, a Wizard tem expandido o acesso à educação como parceira oficial da Kings League Brazil — dialogando com a Geração Z e criadores de conteúdo —, e por meio de parcerias com clubes de renome, como Esporte Clube Bahia e Botafogo.

Em diferentes territórios esportivos — do alto rendimento ao entretenimento digital — a Wizard by Pearson reforça como o aprendizado de idiomas vem se consolidando como parte estratégica da preparação de atletas e jovens talentos para um cenário cada vez mais internacional, conectado e competitivo.

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