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Governo do Estado autoriza início de obras de recuperação asfáltica com aporte de R$ 342,78 milhões

O governo do Estado autorizou, nesta quarta-feira (3/6), o início das obras de recuperação asfáltica em oito rodovias gaúchas. Em cerimônia realiza...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/06/2026 às 19h36
Governo do Estado autoriza início de obras de recuperação asfáltica com aporte de R$ 342,78 milhões
Trechos integram o conjunto de obras voltadas à reconstrução da infraestrutura do Estado após as enchentes de 2024 -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governo do Estado autorizou, nesta quarta-feira (3/6), o início das obras de recuperação asfáltica em oito rodovias gaúchas. Em cerimônia realizada no Palácio Piratini, foram assinadas as ordens de início para obras nas rodovias ERS-020, ERS-305, ERS-373, ERS-425, ERS-433, VRS-840, VRS-858 e VRS-873. O aporte total é de R$ 342,78 milhões, provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

Em seu discurso, o governador Eduardo Leite destacou que o Executivo estadual tem viabilizado investimentos pesados em infraestrutura. “Essas obras vão entregar estradas muito mais resilientes. Não é apenas a reconstrução, não é um recapeamento, não é simplesmente refazer o que existia antes; é tornar essas estradas mais resistentes e capazes de suportar eventos climáticos. Esse trabalho envolve, por exemplo, projetos de drenagem, contenções de encostas e outras modificações. Aquele Estado que, até pouco tempo atrás, não tinha capacidade de investimento faz hoje o maior volume de investimentos em obras, equipamentos e estudos técnicos — tudo o que é necessário para que o Rio Grande do Sul seja mais forte e resiliente”, afirmou Leite.

Leite:
Leite: "Aquele Estado que, até pouco tempo não tinha capacidade de investimento, entrega hoje o maior volume em obras e estudos" -Foto: Maurício Tonetto/Secom

As obras, que serão executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) — vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) —, integram o conjunto de ações voltadas à reconstrução da infraestrutura do Estado após as enchentes de 2024, que causaram grandes danos à malha rodoviária em diferentes regiões.

A recuperação nas rodovias compreende mais de 100 km com obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, incluindo o total de 47 contenções, além de melhorias necessárias para restabelecimento e qualificação viária nos trechos.

O secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, destacou que as obras de recuperação estão avançando pelo Estado permitindo restabelecer a segurança para a trafegabilidade. “Temos o compromisso de entregar para as comunidades rodovias que tenham mais segurança e resiliência, sendo um incentivo para o desenvolvimento das regiões”, disse Magalhães.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, afirmou que os serviços de recuperação e requalificação serão realizados com os melhores recursos dentro dos padrões técnicos de segurança e qualidade pré-estabelecidos para melhorar a segurança viária do Estado. “Para entregar rodovias qualificadas, os projetos, com exceção da ERS-305, incluem contenções, medidas necessárias para o enfrentamento dos desafios impostos pelos eventos climáticos”, ressaltou.

A recuperação nas rodovias compreende mais de 100 km com obras emergenciais, incluindo 47 contenções -Foto: Maurício Tonetto/Secom
A recuperação nas rodovias compreende mais de 100 km com obras emergenciais, incluindo 47 contenções -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Obras autorizadas

  • ERS-020 – trecho Taquara – Três Coroas
    • Investimento: R$ 63,85 milhões
    • Extensão: 18,49 km
    • Obra: Requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, incluindo quatro contenções.

  • ERS-305 – trecho Horizontina – Vila Cascata
    • Investimento: R$ 28,87 milhões
    • Extensão: 15,13 km
    • Obra: Recuperação da rodovia, com melhorias na pavimentação, drenagem e sinalização.

  • ERS-373 – trecho Gramado (Várzea Grande – Serra Grande)
    • Investimento: R$ 19,35 milhões
    • Extensão: 6,55 km
    • Obra: Requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, incluindo seis contenções.

  • ERS-425 – trecho Nova Bréscia – Encantado
    • Investimento: R$ 43,58 milhões
    • Extensão: 12,21 km
    • Obra: Requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, incluindo cinco contenções.

  • ERS-433 – trecho Relvado – Encantado
    • Investimento: R$ 77,64 milhões
    • Extensão: 16,6 km
    • Obra: Requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, incluindo 22 contenções.

  • VRS-840 – trecho Ivoti – Lindolfo Collor
    • Investimento: R$ 14,74 milhões
    • Extensão: 7,79 km
    • Obra: Requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, incluindo três contenções.

  • VRS-858 – Recuperação do trecho Candelária – Linha do Rio
    • Investimento: R$ 55,38 milhões
    • Extensão: 12,86 km
    • Obra: Requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, incluindo duas contenções.

  • VRS-873 – trecho Morro Reuter – Santa Maria do Herval
    • Investimento: R$ 39,38 milhões
    • Extensão: 13,87 km
    • Obra: Requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, incluindo sete contenções.

Texto: Ascom Daer e Secom
Edição: Secom

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