Quarta, 03 de Junho de 2026
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Seleção dos EUA enaltece Marta e já mira a Copa Feminina no Brasil

Multicampeã, equipe encara Amarelinha às 18h30 de sábado, em SP

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/06/2026 às 19h02

Os quatro títulos de Copa do Mundo e as cinco medalhas olímpicas de ouro explicam o porquê de os Estados Unidos terem a seleção feminina de futebol mais vitoriosa [e temida] do planeta. E mesmo assim, é do Brasil que vem a referência delas. A idolatria por Marta Vieira da Silva, maior jogadora da história, transcende fronteiras.

"Marta é uma lenda! Honestamente, estar em campo com ela é surreal. É a jogadora em que muitas de nós se espelharam. Enfrentá-la é um desespero [risos]", disse a meia Rose Lavelle, em entrevista coletiva no centro de treinamento (CT) do São Paulo, onde a seleção norte-americana se prepara para dois amistosos contra o Brasil - o primeiro neste sábado (6), às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, na capital paulista.

"[Admiro] A maneira como ela [Marta] encara o jogo, técnica e taticamente, mas também o quanto ela gosta de jogar. Sempre adorei ver jogadoras que têm esse encanto. Ela tem uma mentalidade vencedora e traz muita alegria aos torcedores", destacou a também meio-campista Lindsay Heaps, capitã dos Estados Unidos.

O histórico dos confrontos entre as seleções no futebol feminino é amplamente favorável às norte-americanas. Em 43 jogos, são apenas quatro triunfos brasileiros. No último compromisso entre as equipes, porém, deu Brasil. O triunfo por 2 a 1 no PayPal Park, em San Jose, na Califórnia, foi o primeiro do time verde e amarelo na casa das rivais. As atacantes Kerolin e Amanda Gutierres balançaram as redes.

"O Brasil é um time de classe mundial, com um grande técnico [Arthur Elias]. Sou grande fã do trabalho dele. A equipe joga com muita responsabilidade e torna muito difícil você ter o controle do jogo. Não importa quem elas enfrentam, estão sempre em alto nível. E nunca desistem. Acho que o Brasil sempre teve um time muito bom, mas que essa geração tem mais jogadoras no alto nível", avaliou a técnica dos Estados Unidos, Emma Hayes.

Presentes em todas as Copas do Mundo femininas desde a edição inaugural, em 1991, as norte-americanas ainda precisam se classificar para a edição de 2027, no Brasil. Para isso, têm de ficar entre as quatro seleções mais bem colocadas do Campeonato da Confederação de Futebol das Américas do Norte, Central e Caribe (Concacaf), que elas mesmas sediarão, entre os dias 27 de novembro e 5 de dezembro.

"Que experiência pode ser melhor do que estarmos aqui para enfrentar o Brasil, na casa delas e onde será a Copa do Mundo? Acho que temos que aproveitar o máximo da experiência. As viagens, os trajetos de ônibus, os treinos e tudo que o país tem a oferecer. Acredito que a atmosfera será incrível", projetou Heaps.

[Post Instagram]

"O futebol feminino, hoje, é uma indústria multibilionária. Está se tornando um grande negócio. É o esporte que mais cresce no mundo. O investimento no esporte feminino é um investimento inteligente. Espero que [a Copa] traga [ao Brasil] mais investimento nos clubes, maior profissionalização. E o mais importante: que as meninas sigam jogando o máximo de tempo possível. Sei que o Mundial trará um impacto massivel ao país. E estou ansiosa para isso", destacou Hayes.

Apesar do histórico negativo em decisões contra os Estados Unidos, com derrotas nas finais olímpicas de Atenas (Grécia), Pequim (China) e Paris (França), o Brasil levou a melhor em dois títulos que disputou em casa contra as rivais. Em 2007, as brasileiras conquistaram a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro goleando as norte-americanas por 5 a 0 no Maracanã.

Já em 2014, o empate sem gols no Mané Garrincha deu o título do Torneio Internacional de Brasília à seleção canarinho, beneficiada pela melhor campanha ao longo da competição amistosa. Aquele foi, inclusive, o último encontro entre as equipes em solo brasileiro.

Além da partida na Neo Química Arena, Brasil e Estados Unidos se enfrentam na próxima terça-feira (9), às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação)
Esporte Há 3 horas

Gurias do Yucumã promovem 1ª edição da Rústica dos Passarinhos

Evento promovido pelas Gurias do Yucumã contou com percurso entre o centro da cidade de Tenente Portelas e o distrito de São Pedro, além de homenagens e ações de conscientização

 Caique Roberto
Esportes Há 8 horas

Apenas 11% das instituições se consideram engajadas com ESG

Mesmo após mais de duas décadas da criação do conceito ESG pela ONU, apenas 11% das empresas brasileiras estão engajadas com práticas ambientais, s...
Esportes Há 11 horas

Casa das Rosas, em São Paulo recebe exposição sobre Ronaldinho Gaúcho

Mostra, que começa hoje, antecipa celebrações da Copa do Mundo

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Esportes Há 12 horas

Brasil encontra velhos conhecidos no Grupo C da Copa do Mundo

Seleção brasileira enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Esportes Há 1 dia

Lula sanciona lei da Copa do Mundo Feminina e reconhece pioneiras

Brasil vai sediar competição entre junho e junho de 2027

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 22°
17° Sensação
1.51 km/h Vento
78% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h18 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quinta
21° 11°
Sexta
21° 10°
Sábado
23° 11°
Domingo
23° 12°
Segunda
16° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Agro 5.0 impulsiona tecnologia e estratégia no setor
Esportes Há 12 minutos

Seleção dos EUA enaltece Marta e já mira a Copa Feminina no Brasil
Educação Há 12 minutos

Adesão ao Programa Dinheiro Direto na Escola vai até 10 de junho
Senado Federal Há 12 minutos

Dia Mundial do Meio Ambiente: projetos no Senado reforçam agenda climática
Tecnologia Há 49 minutos

Leonardo Deruiche amplia a análise da qualidade na saúde

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 +1,39%
Euro
R$ 5,89 +1,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 352,999,17 -3,11%
Ibovespa
170,330,63 pts -2.22%
Mega-Sena
Concurso 3014 (02/06/26)
27
30
35
40
44
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7041 (02/06/26)
25
28
49
56
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3701 (02/06/26)
01
02
04
07
08
09
10
12
13
14
17
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2931 (01/06/26)
01
16
30
32
45
49
52
56
60
62
64
71
73
75
78
82
84
86
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2964 (01/06/26)
04
05
11
24
30
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias