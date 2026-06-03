Quarta, 03 de Junho de 2026
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Leonardo Deruiche amplia a análise da qualidade na saúde

Ajudando na gestão de unidades de saúde, os equipamentos implantados promovem a coleta de dados 24 horas por dia e geram relatórios gerenciais que ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/06/2026 às 18h25
Leonardo Deruiche amplia a análise da qualidade na saúde
DRE Sistemas

O consultor Leonardo Deruiche está à frente de um projeto que vem ampliando a maneira como os gestores públicos avaliam o funcionamento de unidades de saúde em diversos municípios brasileiros. Por meio da instalação de totens interativos, QR Codes e painéis digitais, a iniciativa permite que pacientes avaliem o atendimento recebido logo após o serviço prestado, gerando dados em tempo real sobre a experiência dos usuários.

A implantação dos equipamentos e a análise contínua das informações coletadas conferem às gestões de saúde maior poder de decisão. Segundo o consultor, a administração de estruturas de saúde é complexa e, com a participação cada vez mais efetiva dos pacientes na tomada de decisões, ouvir o usuário é cada vez mais necessário para compreender a real percepção da população e, com base nela, implementar mudanças eficazes na gestão e na tomada de decisões.

No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), em que a busca por melhorias deve ser constante e transparente, esse tipo de ferramenta permite identificar gargalos, reconhecer equipes bem avaliadas e agir com rapidez em situações críticas. A coleta de avaliações também fortalece a relação entre paciente e gestão, promovendo um ambiente de escuta ativa e cuidado centrado no cidadão.

O projeto atende a diferentes tipos de serviços, desde unidades básicas de saúde até pronto-atendimentos e maternidades. "O objetivo é simples: permitir que cada paciente tenha voz. E que essa voz chegue diretamente a quem pode tomar decisões", afirma Leonardo Deruiche.

Ao promover um sistema de avaliação, o projeto consolida-se como uma ferramenta de gestão e reforça o compromisso com uma saúde pública mais eficiente, transparente e humanizada.

Toda a implantação do sistema de pesquisa em unidades de saúde ocorre em poucos dias, e a análise da qualidade passa a acontecer imediatamente, trazendo uma solução rápida para a questão, levando em consideração que o projeto não substitui a ouvidoria ou o serviço de atendimento ao usuário, mas complementa esses setores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem: Magnific/Freepik
Tecnologia Há 12 minutos

Agro 5.0 impulsiona tecnologia e estratégia no setor

Soluções digitais visam agregar valor à operação das empresas do campo, da indústria, das exportadoras, entre outras que formam a diversificada cad...

 Divulgação - GFT Technologies
Tecnologia Há 3 horas

GFT acelera modernização da IA para ampliar sistemas legados

Uma nova abordagem baseada em IA combina conhecimento de arquitetura e automação para preparar sistemas legados para negócios em tempo real e orien...

 Arquivo Davi Válter Santos
Tecnologia Há 4 horas

Visão estratégica evita decisões padronizadas

Especialista Davi Válter aponta que a alta complexidade jurídica dos processos exige uma atuação analítica e estratégica dos operadores do direito ...

 Banco de Imagens - Freepik
Tecnologia Há 5 horas

Gestão eficiente ganha espaço entre varejistas

Especialista aponta práticas relacionadas à gestão, estoque, meios de pagamento e uso de tecnologia para apoiar a operação de lojas

 Jonathan Borba / Unsplash
Tecnologia Há 5 horas

Artigo médico mostra os tipos de lipo mais comuns no Brasil

Reportagem publicada no site da DW no último ano afirma que a lipoaspiração é a cirurgia plástica mais realizada no Brasil. Procedimento estético p...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 22°
17° Sensação
1.51 km/h Vento
78% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h18 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quinta
21° 11°
Sexta
21° 10°
Sábado
23° 11°
Domingo
23° 12°
Segunda
16° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Agro 5.0 impulsiona tecnologia e estratégia no setor
Esportes Há 12 minutos

Seleção dos EUA enaltece Marta e já mira a Copa Feminina no Brasil
Educação Há 12 minutos

Adesão ao Programa Dinheiro Direto na Escola vai até 10 de junho
Senado Federal Há 12 minutos

Dia Mundial do Meio Ambiente: projetos no Senado reforçam agenda climática
Tecnologia Há 49 minutos

Leonardo Deruiche amplia a análise da qualidade na saúde

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 +1,39%
Euro
R$ 5,89 +1,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 352,999,17 -3,11%
Ibovespa
170,330,63 pts -2.22%
Mega-Sena
Concurso 3014 (02/06/26)
27
30
35
40
44
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7041 (02/06/26)
25
28
49
56
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3701 (02/06/26)
01
02
04
07
08
09
10
12
13
14
17
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2931 (01/06/26)
01
16
30
32
45
49
52
56
60
62
64
71
73
75
78
82
84
86
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2964 (01/06/26)
04
05
11
24
30
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias