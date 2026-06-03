Gurias do Yucumã promovem 1ª edição da Rústica dos Passarinhos

A equipe Gurias do Yucumã realizou, nesta quarta-feira (3), a 1ª Rústica dos Passarinhos em Tenente Portela. O evento reuniu atletas de diferentes faixas etárias e teve como proposta integrar esporte, conscientização ambiental e participação comunitária.

A 1ª Rústica dos Passarinhos foi promovida pelas Gurias do Yucumã, com parceria da Escola Estadual General Osório e apoio da Prefeitura de Tenente Portela, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, da Brigada Militar e de equipe de ambulância, que prestaram suporte durante toda a realização do evento.



A largada ocorreu às 8h30, em frente à Prefeitura Municipal de Tenente Portela, com pronunciamentos de autoridades e do coordenador Ildo Scapini. O percurso na categoria Quero-quero, para o público em geral percorreram 10km em direção ao distrito de Tenente Portela, São Pedro.