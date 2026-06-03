Quarta, 03 de Junho de 2026
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Gurias do Yucumã promovem 1ª edição da Rústica dos Passarinhos

Evento promovido pelas Gurias do Yucumã contou com percurso entre o centro da cidade de Tenente Portelas e o distrito de São Pedro, além de homenagens e ações de conscientização

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
03/06/2026 às 16h12 Atualizada em 03/06/2026 às 17h13
Gurias do Yucumã promovem 1ª edição da Rústica dos Passarinhos
(Foto: Divulgação)

A equipe Gurias do Yucumã realizou, nesta quarta-feira (3), a 1ª Rústica dos Passarinhos em Tenente Portela. O evento reuniu atletas de diferentes faixas etárias e teve como proposta integrar esporte, conscientização ambiental e participação comunitária.

A 1ª Rústica dos Passarinhos foi promovida pelas Gurias do Yucumã, com parceria da Escola Estadual General Osório e apoio da Prefeitura de Tenente Portela, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, da Brigada Militar e de equipe de ambulância, que prestaram suporte durante toda a realização do evento.

A largada ocorreu às 8h30, em frente à Prefeitura Municipal de Tenente Portela, com pronunciamentos de autoridades e do coordenador Ildo Scapini. O percurso na categoria Quero-quero, para o público em geral percorreram 10km em direção ao distrito de Tenente Portela, São Pedro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 14 minutos

Seleção dos EUA enaltece Marta e já mira a Copa Feminina no Brasil

Multicampeã, equipe encara Amarelinha às 18h30 de sábado, em SP

 Caique Roberto
Esportes Há 8 horas

Apenas 11% das instituições se consideram engajadas com ESG

Mesmo após mais de duas décadas da criação do conceito ESG pela ONU, apenas 11% das empresas brasileiras estão engajadas com práticas ambientais, s...
Esportes Há 11 horas

Casa das Rosas, em São Paulo recebe exposição sobre Ronaldinho Gaúcho

Mostra, que começa hoje, antecipa celebrações da Copa do Mundo

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Esportes Há 12 horas

Brasil encontra velhos conhecidos no Grupo C da Copa do Mundo

Seleção brasileira enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Esportes Há 1 dia

Lula sanciona lei da Copa do Mundo Feminina e reconhece pioneiras

Brasil vai sediar competição entre junho e junho de 2027

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 22°
17° Sensação
1.51 km/h Vento
78% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h18 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quinta
21° 11°
Sexta
21° 10°
Sábado
23° 11°
Domingo
23° 12°
Segunda
16° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Agro 5.0 impulsiona tecnologia e estratégia no setor
Esportes Há 12 minutos

Seleção dos EUA enaltece Marta e já mira a Copa Feminina no Brasil
Educação Há 12 minutos

Adesão ao Programa Dinheiro Direto na Escola vai até 10 de junho
Senado Federal Há 12 minutos

Dia Mundial do Meio Ambiente: projetos no Senado reforçam agenda climática
Tecnologia Há 49 minutos

Leonardo Deruiche amplia a análise da qualidade na saúde

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 +1,39%
Euro
R$ 5,89 +1,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 352,999,17 -3,11%
Ibovespa
170,330,63 pts -2.22%
Mega-Sena
Concurso 3014 (02/06/26)
27
30
35
40
44
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7041 (02/06/26)
25
28
49
56
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3701 (02/06/26)
01
02
04
07
08
09
10
12
13
14
17
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2931 (01/06/26)
01
16
30
32
45
49
52
56
60
62
64
71
73
75
78
82
84
86
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2964 (01/06/26)
04
05
11
24
30
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias