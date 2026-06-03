Gurias do Yucumã promovem 1ª edição da Rústica dos Passarinhos
Evento promovido pelas Gurias do Yucumã contou com percurso entre o centro da cidade de Tenente Portelas e o distrito de São Pedro, além de homenagens e ações de conscientização
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província
03/06/2026 às 16h12Atualizada em 03/06/2026 às 17h13
A equipe Gurias do Yucumã realizou, nesta quarta-feira (3), a 1ª Rústica dos Passarinhos em Tenente Portela. O evento reuniu atletas de diferentes faixas etárias e teve como proposta integrar esporte, conscientização ambiental e participação comunitária.
A 1ª Rústica dos Passarinhos foi promovida pelas Gurias do Yucumã, com parceria da Escola Estadual General Osório e apoio da Prefeitura de Tenente Portela, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, da Brigada Militar e de equipe de ambulância, que prestaram suporte durante toda a realização do evento.
A largada ocorreu às 8h30, em frente à Prefeitura Municipal de Tenente Portela, com pronunciamentos de autoridades e do coordenador Ildo Scapini. O percurso na categoria Quero-quero, para o público em geral percorreram 10km em direção ao distrito de Tenente Portela, São Pedro.
Premiação da categoria Quero-Quero
Masculino
1º lugar: R$ 250,00 + medalha
2º lugar: R$ 150,00 + medalha
3º lugar: R$ 100,00 + medalha
Feminino
1º lugar: R$ 250,00 + medalha
2º lugar: R$ 150,00 + medalha
3º lugar: R$ 100,00 + medalha
Outras categorias participantes
Beija-Flor
Até 8 anos
Percurso: 100 metros
Do início do calçamento até o campo
Canarinho
De 9 a 11 anos
Percurso: 300 metros
Saída em frente à professora
Cururuira
De 12 a 14 anos
Percurso: 600 metros
Saída em frente ao clube
Bem-Te-Vi
De 15 a 16 anos
Percurso: 900 metros
Saída em frente à igreja
Sabiá
De 17 a 20 anos
Percurso: 1.300 metros
Final do calçamento, com saída pela Esquina Pinhalzinho
Papagaio
Idosos acima de 50 anos
Percurso: 100 metros
Início do calçamento
Durante a programação, participaram atletas de diferentes categorias, incluindo crianças e adultos. A premiação teve apoio da Cresol e da MAG Seguros.
Além da atividade esportiva, o evento também prestou homenagens a personalidades ligadas à comunicação e à preservação ambiental. Foram lembrados os locutores Valdemir R. do Nascimento, João Leopoldo Diel e Tabamel, além de Gringo da AABB e Nilton Braucks, citados pela atuação em defesa dos pássaros e da natureza.
A 1ª Rústica dos Passarinhos marcou a realização da primeira edição do evento, reunindo atletas, organizadores, apoiadores e familiares ao longo do trajeto entre Tenente Portela e o distrito de São Pedro.
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