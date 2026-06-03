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Definida a canção tema dos Festejos Farroupilhas 2026

Música “Patrimônio dessa terra”, de Flávia Nogueira, foi escolhida pela Comissão Estadual e marcará as celebrações deste ano

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Secretaria da Cultura do RS
03/06/2026 às 15h45
Definida a canção tema dos Festejos Farroupilhas 2026
(Foto: Divulgação Secretaria da Cultura do RS)

A Comissão Estadual responsável pela organização dos Festejos Farroupilhas definiu, na quinta-feira (28), a canção tema da edição de 2026. A música escolhida foi “Patrimônio dessa terra”, de autoria de Flávia Nogueira.

Com a escolha, Flávia Nogueira torna-se a primeira mulher a vencer o concurso desde a implantação do processo de seleção da canção tema, em 2005.

A composição está alinhada ao tema dos Festejos Farroupilhas deste ano: “Herança Jesuítica e Guarani no Rio Grande do Sul: 400 anos de cultura e tradição”. No ritmo de chamamé, a música propõe a valorização dos povos indígenas e destaca a importância de sua contribuição para a formação da identidade gaúcha, ampliando a reflexão sobre os elementos que compõem a cultura do Rio Grande do Sul.

A seleção da canção ocorreu por meio de chamada pública, que recebeu 17 composições inscritas de diferentes regiões do Estado.

A música vencedora passará a representar oficialmente os Festejos Farroupilhas 2026, integrando as ações e atividades promovidas durante as celebrações tradicionalistas em todo o Rio Grande do Sul.

 
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