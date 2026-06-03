Visão estratégica evita decisões padronizadas

O aumento da complexidade dos processos penais no Brasil, impulsionado por crimes econômicos e organizacionais de larga escala, tem evidenciado um desafio crescente para o sistema de Justiça: a dificuldade de lidar com casos que exigem mais do que a aplicação automática da lei. Para garantir que a tecnologia seja um meio e não um fim, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece diretrizes sobre automação, exigindo supervisão humana obrigatória, transparência nos algoritmos e respeito à privacidade para evitar que respostas mecanizadas falhem diante de cenários multifacetados. Para mitigar a morosidade e as decisões padronizadas, juristas defendem a adoção de uma advocacia analítica, fundamentada no mapeamento minucioso de precedentes.

Segundo o advogado criminalista Davi Válter, do escritório Becker & Santos Advogados, casos penais difíceis exigem leitura aprofundada e visão ampliada dos fatos. "Quando o processo envolve múltiplas camadas — jurídicas, humanas e sociais —, a atuação técnica precisa ser acompanhada de análise estratégica", afirma o especialista.

A análise estratégica no Direito Penal envolve observar detalhes que passam despercebidos em triagens superficiais, como contradições em depoimentos, falhas procedimentais em investigações ou interpretações excessivamente restritivas da norma. Debates doutrinários acerca da defesa criminal em litígios complexos ressaltam que esses elementos configuram-se como determinantes para a correta condução do processo e para a preservação de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.

Para Davi Válter, decisões padronizadas podem comprometer o resultado e a segurança jurídica. "Nem sempre a solução está no caminho mais óbvio. A clareza surge quando o caso é analisado além da superfície dos autos", destaca.

Diante de um cenário criminal cada vez mais complexo, estudos publicados pela Revista CNJ sobre o impacto do populismo penal midiático e a espetacularização do processo reforçam que a análise estratégica se consolida como um elemento essencial para decisões mais equilibradas. A leitura aprofundada dos fatos, aliada à técnica jurídica, contribui diretamente para a preservação de garantias fundamentais e para a construção de soluções que respeitem o devido processo legal no ordenamento jurídico atual.