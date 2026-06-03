Quarta, 03 de Junho de 2026
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PRF inicia Operação Corpus Christi 2026 no RS

Rodovias terão reforço do efetivo operacional para prevenir acidentes e combater a criminalidade

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte:PRF
03/06/2026 às 15h07
PRF inicia Operação Corpus Christi 2026 no RS
Foto: Divulgação PRF

A Polícia Rodoviária Federal inicia ao meio-dia desta quarta-feira (03) a Operação Corpus Christi 2026 nas rodovias federais gaúchas. A mobilização segue até o final da noite de domingo, neste período deve haver um aumento no fluxo de veículos em todas as rodovias do estado.

O foco da operação é prevenir acidentes, preservar vidas e combater a criminalidade. Para isso, a PRF vai reforçar a fiscalização e as ações de orientação aos motoristas nos trechos de maior movimento e nos locais com maior histórico de acidentes graves.

Durante o feriado, os policiais rodoviários federais estarão atentos às condutas que mais contribuem para os sinistros graves, como o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, as ultrapassagens proibidas, a falta do cinto de segurança e o transporte irregular de crianças. O uso de radares portáteis e os testes de alcoolemia também serão intensificados ao longo da operação.

Restrição de tráfego para veículos pesados

Para melhorar a fluidez e aumentar a segurança nas rodovias de pista simples, haverá restrição de tráfego para veículos de carga excedentes, conforme a Portaria DIOP/PRF n.º 6, de 27 de janeiro de 2025.

A restrição vale para veículos que ultrapassem os seguintes limites:

•⁠  ⁠Largura máxima: 2,6 metros.
•⁠  ⁠Altura máxima: 4,4 metros.
•⁠  ⁠Comprimento total: 19,8 metros.
•⁠  ⁠Peso Bruto Total Combinado: 57 toneladas.

Os horários de restrição são:

Quarta-feira (03/06) — das 16h às 22h
Quinta-feira (04/06) — das 6h às 12h
Domingo (07/06) — das 16h às 22h

Horários de maior movimento

A PRF orienta que os motoristas planejem a viagem com antecedência.

Melhores horários para a saída para o feriado:
Quarta-feira (03), antes das 16h.
Quinta-feira (04), antes das 8h ou após o meio-dia.

Retorno do feriado:
Domingo (07), antes das 14h ou após às 21h.

Orientações da PRF para uma viagem segura:

Descanse antes de pegar a estrada.
Faça pausas durante viagens longas.
Mantenha a atenção no trânsito e não use o celular ao volante.
Respeite os limites de velocidade.
Use o cinto de segurança em todos os ocupantes do veículo.
Nunca dirija após beber.
Verifique as condições do veículo antes de viajar.
Ultrapasse somente em locais permitidos e com segurança.

Em caso de emergência, acione a PRF pelo telefone 191.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Sistema Província)
Polícia Há 32 minutos

Polícia Civil investiga ligação com tráfico em homicídio de mulher em Santo Ângelo

Vítima de 27 anos foi morta a tiros em frente à residência onde morava, no bairro Santa Fé.

 (Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação)
Trânsito Há 8 horas

Motociclista fica ferido em colisão entre Honda Biz e caminhonete no Centro de Santa Rosa

Acidente ocorreu no cruzamento da Avenida América com a Rua Santos Dumont e mobilizou o Corpo de Bombeiros

 (Foto: Reprodução Redes Sociais)
Policial Há 9 horas

Identificada mulher morta a tiros no bairro Santa Fé, em Santo Ângelo

Caso registrado na noite de terça-feira mobilizou forças de segurança e segue sob investigação das autoridades

 (Foto: Polícia Civil)
Prisão Há 9 horas

Homem é preso por posse ilegal de armas de fogo no interior de Frederico Westphalen

o indivíduo fazia uso de armas de fogo para intimidar e amedrontar a vítima, inclusive com registros de disparos anteriores nas proximidades da residência

 Foto: Kleber Schmitt
Ponte Rio Uruguai Há 1 dia

Ponte sobre o Rio Uruguai entre Iraí e Palmitos deverá passar por alargamento e reforço estrutural

A intervenção integra um lote que também contempla duas pontes localizadas na BR-285, mas a principal obra prevista na região é a recuperação da estrutura sobre o Rio Uruguai.

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 22°
22° Sensação
1.4 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h18 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quinta
21° 11°
Sexta
21° 10°
Sábado
23° 11°
Domingo
23° 12°
Segunda
16° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 22 minutos

GFT acelera modernização da IA para ampliar sistemas legados
Senado Federal Há 22 minutos

Partidos aguardam divisão dos valores do Fundo Eleitoral para 2026
Geral Há 22 minutos

Rodízio de veículos em SP será suspenso no feriado de Corpus Christi
Câmara Há 22 minutos

Comissão aprova criação de campanha escolar sobre desaparecimento de crianças
Segurança Há 22 minutos

Miraguaí amplia sistema de videomonitoramento com instalação de 35 novas câmeras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 +1,34%
Euro
R$ 5,88 +1,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 354,101,79 -2,75%
Ibovespa
170,268,23 pts -2.26%
Mega-Sena
Concurso 3014 (02/06/26)
27
30
35
40
44
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7041 (02/06/26)
25
28
49
56
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3701 (02/06/26)
01
02
04
07
08
09
10
12
13
14
17
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2931 (01/06/26)
01
16
30
32
45
49
52
56
60
62
64
71
73
75
78
82
84
86
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2964 (01/06/26)
04
05
11
24
30
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias