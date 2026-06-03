PRF inicia Operação Corpus Christi 2026 no RS

A Polícia Rodoviária Federal inicia ao meio-dia desta quarta-feira (03) a Operação Corpus Christi 2026 nas rodovias federais gaúchas. A mobilização segue até o final da noite de domingo, neste período deve haver um aumento no fluxo de veículos em todas as rodovias do estado.

O foco da operação é prevenir acidentes, preservar vidas e combater a criminalidade. Para isso, a PRF vai reforçar a fiscalização e as ações de orientação aos motoristas nos trechos de maior movimento e nos locais com maior histórico de acidentes graves.

Durante o feriado, os policiais rodoviários federais estarão atentos às condutas que mais contribuem para os sinistros graves, como o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, as ultrapassagens proibidas, a falta do cinto de segurança e o transporte irregular de crianças. O uso de radares portáteis e os testes de alcoolemia também serão intensificados ao longo da operação.

Restrição de tráfego para veículos pesados

Para melhorar a fluidez e aumentar a segurança nas rodovias de pista simples, haverá restrição de tráfego para veículos de carga excedentes, conforme a Portaria DIOP/PRF n.º 6, de 27 de janeiro de 2025.

A restrição vale para veículos que ultrapassem os seguintes limites:

•⁠ ⁠Largura máxima: 2,6 metros.

•⁠ ⁠Altura máxima: 4,4 metros.

•⁠ ⁠Comprimento total: 19,8 metros.

•⁠ ⁠Peso Bruto Total Combinado: 57 toneladas.

Os horários de restrição são:

Quarta-feira (03/06) — das 16h às 22h

Quinta-feira (04/06) — das 6h às 12h

Domingo (07/06) — das 16h às 22h

Horários de maior movimento

A PRF orienta que os motoristas planejem a viagem com antecedência.

Melhores horários para a saída para o feriado:

Quarta-feira (03), antes das 16h.

Quinta-feira (04), antes das 8h ou após o meio-dia.

Retorno do feriado:

Domingo (07), antes das 14h ou após às 21h.

Orientações da PRF para uma viagem segura:

Descanse antes de pegar a estrada.

Faça pausas durante viagens longas.

Mantenha a atenção no trânsito e não use o celular ao volante.

Respeite os limites de velocidade.

Use o cinto de segurança em todos os ocupantes do veículo.

Nunca dirija após beber.

Verifique as condições do veículo antes de viajar.

Ultrapasse somente em locais permitidos e com segurança.

Em caso de emergência, acione a PRF pelo telefone 191.

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