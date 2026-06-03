Hospital Regional Ruth Cardoso inicia exames de endoscopia para pacientes regulados em Balneário Camboriú

Foto: Divulgação/HRRC

Após a retomada dos atendimentos no Centro de Imagem revitalizado, o Hospital Regional Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, segue ampliando a oferta de exames especializados para os pacientes inseridos no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg). Nesta semana, a unidade iniciou a realização dos exames de endoscopia digestiva alta. A ação integra um conjunto de melhorias implantadas após a unidade de Balneário Camboriú passar para a gestão do Governo do Estado.

Desde a reabertura do setor, no início de mês de maio, o hospital já vinha realizando exames de tomografia computadorizada, raios-x e ultrassonografia. A previsão é que novos procedimentos sejam incorporados gradativamente ao serviço nas próximas semanas, ampliando o acesso da população aos exames especializados na própria unidade.

A endoscopia digestiva alta é um procedimento importante para o diagnóstico de diversas condições gastrointestinais, como gastrite, refluxo, úlceras, inflamações e outras alterações do trato digestivo.

Os exames serão realizados semanalmente, sempre às segundas-feiras, com uma média de 30 procedimentos por mês. A primeira paciente atendida nas novas instalações foi Jocenira Gatinho, moradora do município de Luiz Alves, que destacou a satisfação em realizar o exame no hospital. “Eu agradeço por ser a primeira. É bom, né? A gente quer terminar cedo e ir embora para casa”, afirmou.

“Estamos trabalhando para ampliar gradativamente a oferta de procedimentos e garantir que os pacientes tenham acesso a exames especializados com mais qualidade, agilidade e conforto. A retomada da endoscopia e a implantação de novos exames reforçam o compromisso do hospital com a assistência à população da região”, destaca o diretor-geral do Hospital Regional Ruth Cardoso, João Franco.

A ampliação dos serviços faz parte do processo de fortalecimento da assistência especializada oferecido pelo hospital e Secretaria de Estado da Saúde (SES). Para a próxima semana, está prevista a retomada dos exames de colonoscopia e estudo urodinâmico. Ao longo do mês, o hospital iniciará a realização dos exames de cistoscopia.

Texto: Comunicação HRRC

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