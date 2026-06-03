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Gestão eficiente ganha espaço entre varejistas

Especialista aponta práticas relacionadas à gestão, estoque, meios de pagamento e uso de tecnologia para apoiar a operação de lojas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/06/2026 às 14h20
Gestão eficiente ganha espaço entre varejistas
Banco de Imagens - Freepik

Após encerrar 2025 com crescimento de 1,6%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o varejo pode registrar expansão em 2026. Diante desse cenário, especialista destaca estratégias relacionadas à gestão e à digitalização dos processos como alternativas para apoiar o desempenho das empresas do setor.

Segundo André Maniezo, CEO da INFOX Varejo Avançado, empresa que desenvolve soluções de gestão para lojas de materiais de construção, mudanças no comportamento de consumo têm influenciado a forma como os varejistas estruturam suas operações.

"O consumidor tem buscado atendimento mais personalizado, integração entre canais de venda e maior disponibilidade de produtos. Nesse contexto, ferramentas de gestão e processos estruturados podem contribuir para a organização das operações e para o acompanhamento dos resultados do negócio", afirma.

No segmento de materiais de construção, a ampliação dos canais digitais e a adoção de ferramentas de gestão têm sido apontadas como fatores que contribuem para a administração das operações. Segundo a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), o Brasil possui aproximadamente 159 mil estabelecimentos do setor.

Diante desse contexto, o executivo elenca cinco práticas que podem auxiliar varejistas na gestão dos negócios.

Gestão de estoque

O controle adequado dos estoques pode contribuir para a disponibilidade de produtos e para o planejamento das compras. Entre as medidas adotadas por varejistas estão o acompanhamento do mix de produtos, inventários periódicos, padronização de processos de conferência e utilização de sistemas de gestão integrados.

Segundo André, o alinhamento entre compras, vendas e ações promocionais também pode auxiliar na adequação dos níveis de estoque à demanda.

Gestão financeira

O acompanhamento de indicadores financeiros é outro aspecto considerado relevante para a administração das empresas. Entre as práticas recomendadas estão a análise da rentabilidade dos produtos, o monitoramento dos prazos de pagamento e recebimento e o controle dos custos diretos e indiretos da operação.

A manutenção de projeções de fluxo de caixa também é apontada como ferramenta de apoio ao planejamento financeiro.

Diversificação dos meios de pagamento

A oferta de diferentes formas de pagamento tem sido utilizada por varejistas para atender a perfis variados de consumidores. Entre as opções disponíveis estão parcelamentos, programas de benefícios, cashback e modalidades de crédito vinculadas às próprias lojas.

Também vêm sendo adotadas soluções como cartões private label, crédito digital e cartões pré-pagos, que ampliam as alternativas de pagamento disponíveis ao consumidor.

Captação de contatos em lojas físicas

Além do comércio eletrônico, lojas físicas também têm adotado estratégias para ampliar o relacionamento com consumidores. Entre elas estão a disponibilização de acesso à internet, programas de fidelidade e ações realizadas por meio de QR Codes.

Segundo o especialista, essas iniciativas podem contribuir para o conhecimento do perfil dos visitantes e para futuras ações de relacionamento.

Uso de tecnologia e suporte especializado

A utilização de sistemas voltados à gestão operacional, financeira e comercial tem sido incorporada por empresas de diferentes portes. De acordo com o especialista, a implementação dessas ferramentas tende a apresentar melhores resultados quando acompanhada de planejamento e suporte técnico adequado.

Maniezo ainda acredita que o uso de recursos digitais tornou-se parte da rotina das operações varejistas. "Ferramentas tecnológicas têm sido utilizadas para apoiar a gestão, ampliar opções de pagamento e contribuir para o relacionamento com os clientes", conclui.

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