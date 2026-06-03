Artigo médico mostra os tipos de lipo mais comuns no Brasil

A lipoaspiração continua entre os procedimentos estéticos mais procurados no país e, com o avanço das técnicas cirúrgicas, diferentes modalidades passaram a fazer parte da rotina de clínicas e hospitais. Um artigo publicado no portal Drauzio Varella detalha as principais variações do procedimento e esclarece as diferenças entre as tecnologias atualmente utilizadas.

Embora existam diversas nomenclaturas divulgadas ao público, o artigo explica que todas as modalidades têm o mesmo princípio básico: a retirada de gordura localizada por meio de cânulas inseridas sob a pele. O que muda entre elas são os recursos tecnológicos empregados durante a cirurgia e os objetivos estéticos buscados em cada caso.

Entre as técnicas mais conhecidas está a lipoaspiração tradicional, indicada para remover depósitos de gordura em regiões específicas do corpo. O procedimento é utilizado para remodelar contornos corporais e não deve ser considerado uma alternativa para perda de peso.

Nos últimos anos, também ganharam espaço procedimentos conhecidos como lipo HD ou lipo LAD. Nesses casos, o foco não está apenas na retirada da gordura, mas na valorização dos contornos musculares já existentes. A técnica costuma ser indicada para pacientes com baixo percentual de gordura corporal e que desejam maior definição visual da musculatura.

O artigo destaca ainda o uso de tecnologias complementares, como equipamentos de ultrassom, laser, radiofrequência e sistemas de vibração mecânica. Esses recursos podem auxiliar etapas da cirurgia, facilitando a remoção da gordura e contribuindo para o tratamento dos tecidos, conforme a avaliação médica de cada paciente.

Além da técnica cirúrgica, os cuidados após o procedimento também fazem parte do processo de recuperação. Entre as recomendações mais frequentes está o uso de cintas compressivas, que ajudam a controlar o inchaço e oferecem suporte à região operada durante o pós-operatório. Esse tipo de produto é disponibilizado por empresas especializadas do setor, como a Cintas MariaE, voltadas ao atendimento de pacientes submetidos a cirurgias plásticas.

Segundo o conteúdo publicado no portal, a escolha da modalidade mais adequada depende de fatores como características físicas, objetivos estéticos e avaliação clínica individualizada. A decisão deve ser feita em conjunto com o cirurgião responsável após a realização dos exames e da análise das condições de saúde do paciente.

O texto também reforça que a segurança do procedimento está diretamente ligada à qualificação do profissional e ao cumprimento dos protocolos médicos. Independentemente da tecnologia utilizada, a indicação correta e o acompanhamento especializado continuam sendo fatores fundamentais para a realização da cirurgia.

Lipoaspiração é a cirurgia plástica mais feita no Brasil, segundo reportagem da DW

Dados divulgados pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), publicados em uma reportagem da DW, mostram que a lipoaspiração ocupa atualmente a posição de cirurgia plástica estética mais realizada no Brasil. O procedimento aparece à frente de outras intervenções tradicionais do setor e acompanha o crescimento da demanda por tratamentos voltados à remodelação corporal.

O levantamento também coloca o Brasil entre os principais mercados mundiais da cirurgia plástica, refletindo uma procura constante por procedimentos estéticos em diferentes faixas etárias. Especialistas ouvidos pela Deutsche Welle apontam que fatores culturais, a valorização da aparência física e a influência das redes sociais ajudam a explicar esse cenário.

Apesar da popularidade, médicos alertam que a lipoaspiração continua sendo uma cirurgia que exige avaliação criteriosa, estrutura adequada e acompanhamento especializado. O aumento do número de procedimentos reforça a importância de que pacientes busquem profissionais habilitados e informações confiáveis antes de tomar qualquer decisão.