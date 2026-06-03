Quarta, 03 de Junho de 2026
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Artigo médico mostra os tipos de lipo mais comuns no Brasil

Reportagem publicada no site da DW no último ano afirma que a lipoaspiração é a cirurgia plástica mais realizada no Brasil. Procedimento estético p...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/06/2026 às 13h45
Artigo médico mostra os tipos de lipo mais comuns no Brasil
Jonathan Borba / Unsplash

A lipoaspiração continua entre os procedimentos estéticos mais procurados no país e, com o avanço das técnicas cirúrgicas, diferentes modalidades passaram a fazer parte da rotina de clínicas e hospitais. Um artigo publicado no portal Drauzio Varella detalha as principais variações do procedimento e esclarece as diferenças entre as tecnologias atualmente utilizadas.

Embora existam diversas nomenclaturas divulgadas ao público, o artigo explica que todas as modalidades têm o mesmo princípio básico: a retirada de gordura localizada por meio de cânulas inseridas sob a pele. O que muda entre elas são os recursos tecnológicos empregados durante a cirurgia e os objetivos estéticos buscados em cada caso.

Entre as técnicas mais conhecidas está a lipoaspiração tradicional, indicada para remover depósitos de gordura em regiões específicas do corpo. O procedimento é utilizado para remodelar contornos corporais e não deve ser considerado uma alternativa para perda de peso.

Nos últimos anos, também ganharam espaço procedimentos conhecidos como lipo HD ou lipo LAD. Nesses casos, o foco não está apenas na retirada da gordura, mas na valorização dos contornos musculares já existentes. A técnica costuma ser indicada para pacientes com baixo percentual de gordura corporal e que desejam maior definição visual da musculatura.

O artigo destaca ainda o uso de tecnologias complementares, como equipamentos de ultrassom, laser, radiofrequência e sistemas de vibração mecânica. Esses recursos podem auxiliar etapas da cirurgia, facilitando a remoção da gordura e contribuindo para o tratamento dos tecidos, conforme a avaliação médica de cada paciente.

Além da técnica cirúrgica, os cuidados após o procedimento também fazem parte do processo de recuperação. Entre as recomendações mais frequentes está o uso de cintas compressivas, que ajudam a controlar o inchaço e oferecem suporte à região operada durante o pós-operatório. Esse tipo de produto é disponibilizado por empresas especializadas do setor, como a Cintas MariaE, voltadas ao atendimento de pacientes submetidos a cirurgias plásticas.

Segundo o conteúdo publicado no portal, a escolha da modalidade mais adequada depende de fatores como características físicas, objetivos estéticos e avaliação clínica individualizada. A decisão deve ser feita em conjunto com o cirurgião responsável após a realização dos exames e da análise das condições de saúde do paciente.

O texto também reforça que a segurança do procedimento está diretamente ligada à qualificação do profissional e ao cumprimento dos protocolos médicos. Independentemente da tecnologia utilizada, a indicação correta e o acompanhamento especializado continuam sendo fatores fundamentais para a realização da cirurgia.

Lipoaspiração é a cirurgia plástica mais feita no Brasil, segundo reportagem da DW

Dados divulgados pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), publicados em uma reportagem da DW, mostram que a lipoaspiração ocupa atualmente a posição de cirurgia plástica estética mais realizada no Brasil. O procedimento aparece à frente de outras intervenções tradicionais do setor e acompanha o crescimento da demanda por tratamentos voltados à remodelação corporal.

O levantamento também coloca o Brasil entre os principais mercados mundiais da cirurgia plástica, refletindo uma procura constante por procedimentos estéticos em diferentes faixas etárias. Especialistas ouvidos pela Deutsche Welle apontam que fatores culturais, a valorização da aparência física e a influência das redes sociais ajudam a explicar esse cenário.

Apesar da popularidade, médicos alertam que a lipoaspiração continua sendo uma cirurgia que exige avaliação criteriosa, estrutura adequada e acompanhamento especializado. O aumento do número de procedimentos reforça a importância de que pacientes busquem profissionais habilitados e informações confiáveis antes de tomar qualquer decisão.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação - GFT Technologies
Tecnologia Há 22 minutos

GFT acelera modernização da IA para ampliar sistemas legados

Uma nova abordagem baseada em IA combina conhecimento de arquitetura e automação para preparar sistemas legados para negócios em tempo real e orien...

 Arquivo Davi Válter Santos
Tecnologia Há 57 minutos

Visão estratégica evita decisões padronizadas

Especialista Davi Válter aponta que a alta complexidade jurídica dos processos exige uma atuação analítica e estratégica dos operadores do direito ...

 Banco de Imagens - Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Gestão eficiente ganha espaço entre varejistas

Especialista aponta práticas relacionadas à gestão, estoque, meios de pagamento e uso de tecnologia para apoiar a operação de lojas

 Edson C A Silva
Tecnologia Há 4 horas

Stabilidade Gestão Tributária amplia atuação no setor médico

A Stabilidade Gestão Tributária reforça sua atuação no setor médico e lança um novo modelo de arquitetura e gestão tributária voltado a clínicas e ...

 Divulgação Freepik
Tecnologia Há 5 horas

Novas tecnologias impulsionam avanços na energia solar

Em 2024, o Brasil ultrapassou 52,2 GW de capacidade solar operacional, aumento de 14,3 GW em relação ao ano anterior, segundo a Absolar. Pesquisas ...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 22°
22° Sensação
1.4 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h18 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quinta
21° 11°
Sexta
21° 10°
Sábado
23° 11°
Domingo
23° 12°
Segunda
16° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 22 minutos

GFT acelera modernização da IA para ampliar sistemas legados
Senado Federal Há 22 minutos

Partidos aguardam divisão dos valores do Fundo Eleitoral para 2026
Geral Há 22 minutos

Rodízio de veículos em SP será suspenso no feriado de Corpus Christi
Câmara Há 22 minutos

Comissão aprova criação de campanha escolar sobre desaparecimento de crianças
Segurança Há 22 minutos

Miraguaí amplia sistema de videomonitoramento com instalação de 35 novas câmeras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 +1,34%
Euro
R$ 5,88 +1,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 354,101,79 -2,75%
Ibovespa
170,268,23 pts -2.26%
Mega-Sena
Concurso 3014 (02/06/26)
27
30
35
40
44
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7041 (02/06/26)
25
28
49
56
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3701 (02/06/26)
01
02
04
07
08
09
10
12
13
14
17
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2931 (01/06/26)
01
16
30
32
45
49
52
56
60
62
64
71
73
75
78
82
84
86
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2964 (01/06/26)
04
05
11
24
30
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias