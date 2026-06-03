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Santa Catarina inicia distribuição de mais 300 mil de doses e reforça pedido de vacinação contra a gripe

Foto: Divulgação/SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES) iniciou nesta quarta-feira, 3, a distribuição de mais 304 mil doses da vacina contra a In...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
03/06/2026 às 13h12
Santa Catarina inicia distribuição de mais 300 mil de doses e reforça pedido de vacinação contra a gripe
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) iniciou nesta quarta-feira, 3, a distribuição de mais 304 mil doses da vacina contra a Influenza às Regionais de Saúde. Com essa nova remessa, Santa Catarina chega a 2,4 milhões de doses recebidas em 2026, fortalecendo a estratégia de vacinação contra o vírus da gripe, especialmente no período de maior circulação de doenças respiratórias. A vacina é gratuita e está disponível para toda a população a partir dos 6 anos.

Após a distribuição às regionais, as doses serão encaminhadas aos municípios, responsáveis pela aplicação do imunizante nas salas de vacinação das unidades de saúde. A vacina protege contra os vírus influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) e influenza B. 

O objetivo da campanha é reduzir casos graves, internações e mortes durante o inverno, quando há aumento significativo da circulação do vírus influenza. Até o momento, foram confirmados 794 casos de Influenza, com 56 óbitos, sendo a maioria em idosos (38).

De acordo com o diretor da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), João Augusto Fuck, a chegada das novas doses garante a continuidade da vacinação em todo o estado. “A vacinação é uma das estratégias mais eficazes para reduzir as complicações causadas pelos vírus respiratórios. Com as novas remessas, reforçamos o abastecimento dos municípios e ampliamos a oportunidade para que a população se proteja durante os meses mais frios do ano”, destaca.

A campanha ocorre em um cenário de atenção redobrada para os vírus respiratórios, especialmente entre idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades, grupos mais suscetíveis às formas graves da doença. É importante que os grupos prioritários sigam buscando vacinar o quanto antes, garantindo a imunização antes do pico sazonal de circulação dos vírus respiratórios.

A SES orienta que a população procure a unidade de saúde mais próxima para verificar os horários de atendimento e garantir a imunização. A vacina contra a influenza é segura, gratuita e continua sendo a melhor forma de prevenção contra os casos graves da gripe. 

Cronograma de entrega 9ª remessa Influenza por região de saúde:

  • 03/06 – Quarta-feira: Rio do Sul, Lages, Mafra e Jaraguá do Sul
  • 08/06 – Segunda-feira: Blumenau e Itajaí
  • 09/06 – Terça-feira: Joaçaba, Videira, Joinville e Florianópolis
  • 11/06 – Quinta-feira : Concórdia, São Miguel do Oeste, Chapecó e Xanxerê
  • 12/06 – Sexta-feira: Araranguá, Criciúma e Tubarão

Mais informações:
Daniela Melo
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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