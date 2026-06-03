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Comércio ilegal de cigarros eletrônicos e convencionais é alvo da PF

Policiais cumprem 51 mandados de busca e apreensão em sete estados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/06/2026 às 10h43

A Operação Não Fume da Polícia Federal (PF) foi deflagrada, nesta quarta-feira (3), para combater a entrada e a comercialização ilegal de cigarros eletrônicos e convencionais no país.

A ação ocorre nos estados do Pará, Paraná, Tocantins, Espírito Santo, de Santa Catarina, Mato Grosso e Goiás, onde cerca de 200 policiais federais o cumprem 51 mandados de busca e apreensão nos endereços ligados aos investigados.

“As investigações apuram a atuação de grupos envolvidos na internalização, distribuição e comercialização ilegal desses produtos em diferentes regiões do país”, informou a PF.

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