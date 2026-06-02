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Problema operacional paralisa voos em São Paulo

Serviço já foi retomado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/06/2026 às 13h35
Problema operacional paralisa voos em São Paulo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Uma falha operacional provocou a suspensão de pousos e decolagens em aeroportos de São Paulo na manhã desta terça-feira (2), segundo informou o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).

O problema afetou decolagens e aterrissagens nos aeroportos de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e de Congonhas, na capital.

Segundo o órgão do Comando da Aeronáutica, a falha foi uma “questão técnica externa”. Não foi informado quanto tempo durou a interrupção e nem o número de voos impactados.

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As partidas e chegadas já foram retomadas, segundo nota da Força Aérea Brasileira (FAB).

De acordo com o Decea, foram tomadas as medidas de segurança cabíveis, “cumprindo todos os requisitos internacionais”.

Há quase dois meses, a cidade de São Paulo passou por um problema parecido, quando todos os aeroportos do estado foram afetados durante cerca de uma hora.

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