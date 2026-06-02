Acidente na ERS-330 mobiliza atenção na entrada de Miraguaí

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira, dia 2, por volta das 9h25, na ERS-330, próximo ao cemitério, na entrada da cidade de Miraguaí.

De acordo com informações preliminares, a colisão envolveu um automóvel de passeio e uma caminhonete Chevrolet S10. O acidente ocorreu no momento em que a caminhonete ingressava na rodovia.

Com o impacto, o carro saiu da pista e parou às margens da estrada. As circunstâncias que levaram à colisão ainda deverão ser apuradas.

Até o momento, não há informações sobre feridos. O trânsito no local exigiu atenção dos motoristas que passavam pelo trecho.







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