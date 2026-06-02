Terça, 02 de Junho de 2026
8°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Acidente na ERS-330 mobiliza atenção na entrada de Miraguaí

Colisão entre carro e caminhonete foi registrada na manhã desta terça-feira, próximo ao cemitério, no acesso ao município

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Rádio Líder
02/06/2026 às 11h22
Acidente na ERS-330 mobiliza atenção na entrada de Miraguaí
(Foto: Rádio Lider)

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira, dia 2, por volta das 9h25, na ERS-330, próximo ao cemitério, na entrada da cidade de Miraguaí.

De acordo com informações preliminares, a colisão envolveu um automóvel de passeio e uma caminhonete Chevrolet S10. O acidente ocorreu no momento em que a caminhonete ingressava na rodovia.

Com o impacto, o carro saiu da pista e parou às margens da estrada. As circunstâncias que levaram à colisão ainda deverão ser apuradas.

Até o momento, não há informações sobre feridos. O trânsito no local exigiu atenção dos motoristas que passavam pelo trecho.



■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Fábio Marangon)
Trânsito Há 7 horas

PRF atende sinistro de trânsito com óbito em Bozano

O fato ocorreu na BR-285, e envolveu um automóvel Gol, emplacada em Bozano/RS e um Vectra emplacado em Coronel Bicaco/RS

 (Foto: Divulgação Grupo Sepé)
Trânsito Há 19 horas

Fim de semana registra 12 mortes em acidentes no Rio Grande do Sul

Ocorrências foram registradas em 11 municípios entre a noite de sexta-feira e a noite de domingo

 (Foto: Divulgação)
Investigação Há 1 dia

Vídeo gravado antes da morte de André Stein repercute e mobiliza a região

Caso envolvendo André Stein mobilizou redes sociais e é investigado pela Polícia Civil como possível latrocínio

 (Foto: PRF)
Tráfico Há 1 dia

PRF intercepta carregamento de drogas e prende motorista na BR-386, em Seberi

Homem foi flagrado transportando mais de 60 quilos de maconha durante ação de fiscalização.

 (Foto: Caçadores de Notícias)
Trânsito Urbano Há 1 dia

Motociclista fica ferido após colisão em cruzamento da ERS-155

Acidente envolvendo carro e motocicleta mobilizou equipes de resgate na manhã desta segunda-feira em Ijuí.

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
20° Sensação
1.43 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quarta
22° 10°
Quinta
22°
Sexta
23° 11°
Sábado
24° 12°
Domingo
25° 12°
Últimas notícias
Esportes Há 34 minutos

Soldiers Nutrition fecha parceria com Sport Club do Recife
Senado Federal Há 34 minutos

Sancionada lei com as regras para a Copa do Mundo Feminina de 2027
Geral Há 34 minutos

Problema operacional paralisa voos em São Paulo
Câmara Há 34 minutos

Comissão aprova projeto que obriga poluidor a ressarcir cofres públicos
Entretenimento Há 1 hora

Ranúnculo italiano ganha espaço no mercado brasileiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,02 -0,19%
Euro
R$ 5,83 -0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 358,470,57 -5,17%
Ibovespa
174,457,44 pts 1.31%
Mega-Sena
Concurso 3013 (30/05/26)
02
14
21
22
34
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7040 (01/06/26)
05
23
52
56
67
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3700 (01/06/26)
01
03
07
08
09
10
12
13
14
17
18
19
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2931 (01/06/26)
01
16
30
32
45
49
52
56
60
62
64
71
73
75
78
82
84
86
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2964 (01/06/26)
04
05
11
24
30
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias