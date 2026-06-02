Governo do Estado apresenta Planejamento Estratégico do DetranRS com metas e ações até 2030

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e do Departamento de Planejamento Governamental (Deplan), apresentou, na segunda-feira (1º/6), o Planejamento Estratégico do Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS) para o período até 2030. O documento é resultado de um processo de construção realizado entre novembro de 2025 e abril de 2026, com participação de dirigentes, gestores e servidores da autarquia.

O trabalho foi apresentado durante evento realizado no Auditório do Memorial do Ministério Público, em Porto Alegre, reunindo representantes do DetranRS, da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e da SPGG.

A secretária-adjunta da Segurança Pública, Adriana Costa, destacou a contribuição do direcionamento estratégico para o fortalecimento da gestão da autarquia. "O planejamento estratégico traz um direcionamento claro, melhor tomada de decisão, uso mais eficiente dos recursos e o alinhamento da equipe. É o momento em que a gente sai um pouco da instituição e olha de cima para dentro. O Detran demonstra esse amadurecimento e a necessidade de analisar a instituição sob uma perspectiva externa."

A subsecretária de Planejamento da SPGG, Carolina Scarparo, ressaltou a importância do processo de construção desenvolvido ao longo das oficinas. "É o primeiro planejamento estratégico da história do Detran. Para além do ato estratégico, do seu símbolo, o importante é o processo de construção. Todas as discussões para chegar nesses 15 objetivos, as trocas com a equipe e a busca de um consenso - inclusive diante das divergências - foram fundamentais para a definição de uma estratégia comum. Isso só é possível se todo mundo participar."

Construção participativa

A elaboração do planejamento envolveu seis oficinas de trabalho e cerca de 40 participantes, entre membros da diretoria, assessores, coordenadores e representantes de diferentes áreas do DetranRS.

A primeira etapa foi dedicada à definição do referencial estratégico da instituição, com a construção da missão, visão e valores. Na sequência, foram realizadas oficinas de diagnóstico institucional para análise do ambiente interno e externo e identificação das principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.

A condução técnica do trabalho ficou a cargo da equipe do Deplan, liderada pela diretora Luciana Gianluppi e pelo chefe da Divisão de Planejamento de Políticas Sociais e de Qualidade de Vida, Othon Schenatto. As etapas seguintes contemplaram a definição dos objetivos, dos indicadores e metas para o período até 2030 e a elaboração de um plano de ações voltado à implementação da estratégia.

O processo buscou promover o alinhamento entre as diferentes áreas da autarquia e construir uma visão compartilhada sobre os desafios e os avanços esperados para os próximos anos.

Resultados e próximos passos

Como resultado, foi elaborado um mapa estratégico composto por missão, visão, valores e 15 objetivos distribuídos entre as perspectivas de resultados para a sociedade, resultados institucionais, processos internos e aprendizagem e crescimento.

Também foram definidos 35 indicadores e metas estratégicas para acompanhamento dos resultados e um plano com 56 ações voltadas ao alcance dos objetivos estabelecidos.

O lema adotado para o trabalho, “Planejar para salvar vidas”, sintetiza a relação entre o planejamento estratégico e a atuação do DetranRS na formulação e execução de políticas voltadas à segurança no trânsito.

A diretora-geral do DetranRS, Isabel Friski, enfatizou o compromisso da instituição com a implementação das ações previstas. "Hoje apresentamos mais do que metas e indicadores; apresentamos um compromisso de transformar planejamento em ação e resultados. O propósito que nos une é claro: preservar vidas. O Detran de 2030 começa agora e ele será construído por todos nós com trabalho, união e propósito."

A próxima etapa será a implementação, o monitoramento e a avaliação das ações definidas, contando com o suporte metodológico e os sistemas de monitoramento estratégico da SPGG.