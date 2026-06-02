Como fica o tempo hoje? Veja a previsão completa para sua região
Tenente Portela registra manhã fria; chuva é pouco provável e temperatura pode chegar aos 22°C durante a tarde
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Provínciacom informações Inmet
02/06/2026 às 07h43
Tenente Portela e Região Celeiro
A terça-feira (2) começou com temperaturas baixas em Tenente Portela e municípios da Região Celeiro. A mínima observada na madrugada ficou próxima dos 10°C a 12°C, com formação de neblina e muitas nuvens em diversos pontos da região. Durante a tarde, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação gradual da temperatura, com máxima prevista entre 21°C e 22°C. Não há previsão significativa de chuva, com acumulados próximos de 0 mm.
Resumo para Tenente Portela
Mínima registrada: entre 10°C e 12°C
Máxima prevista:21°C a 22°C
Chuva prevista:0 mm
Condição do tempo: neblina ao amanhecer, muitas nuvens e aberturas de sol durante a tarde.
Previsão para o Rio Grande do Sul
Noroeste e Missões
Mínimas entre 8°C e 12°C
Máximas entre 20°C e 24°C
Predomínio de nuvens, com períodos de sol.
Chuva isolada e muito fraca em alguns pontos.
Acumulados: até 2 mm.
Norte e Alto Uruguai
Mínimas entre 7°C e 11°C
Máximas entre 19°C e 23°C
Neblina ao amanhecer e céu parcialmente nublado.
Chuva: não significativa.
Acumulados: até 1 mm.
Serra Gaúcha
Mínimas entre 4°C e 9°C
Máximas entre 15°C e 20°C
Neblina em vales e áreas elevadas nas primeiras horas do dia.
Tempo firme predominando.
Acumulados: 0 mm.
Região Metropolitana e Vale do Sinos
Mínimas entre 8°C e 12°C
Máximas entre 18°C e 22°C
Muitas nuvens pela manhã e períodos de melhoria durante a tarde.
Sem chuva expressiva.
Acumulados: até 1 mm.
Vales do Taquari e Rio Pardo
Mínimas entre 7°C e 11°C
Máximas entre 19°C e 23°C
Nebulosidade variável.
Baixa probabilidade de precipitação.
Acumulados: inferiores a 2 mm.
Campanha
Mínimas entre 5°C e 10°C
Máximas entre 17°C e 21°C
Tempo estável e seco.
Acumulados: 0 mm.
Fronteira Oeste
Mínimas entre 6°C e 10°C
Máximas entre 19°C e 23°C
Sol entre nuvens.
Sem chuva significativa.
Acumulados: até 1 mm.
Sul do Estado e Costa Doce
Mínimas entre 10°C e 14°C
Máximas entre 15°C e 19°C
Muitas nuvens e ventos moderados.
Sem previsão de chuva.
Acumulados: 0 mm.
Litoral Norte e Médio
Mínimas entre 11°C e 15°C
Máximas entre 17°C e 21°C
Céu encoberto em alguns momentos.
Baixa possibilidade de chuva.
Acumulados: até 2 mm.
Tendência para o Estado
O Rio Grande do Sul terá uma terça-feira típica de inverno antecipado, com amanhecer frio, neblina em diversas regiões e temperaturas agradáveis durante a tarde. As áreas com maior chance de chuva ficam concentradas entre o Noroeste e o Norte gaúcho, mas os volumes previstos são baixos e sem risco de transtornos.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.