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Como fica o tempo hoje? Veja a previsão completa para sua região

Tenente Portela registra manhã fria; chuva é pouco provável e temperatura pode chegar aos 22°C durante a tarde

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Provínciacom informações Inmet
02/06/2026 às 07h43
Como fica o tempo hoje? Veja a previsão completa para sua região
(Foto: Sistema Província)

Tenente Portela e Região Celeiro

A terça-feira (2) começou com temperaturas baixas em Tenente Portela e municípios da Região Celeiro. A mínima observada na madrugada ficou próxima dos 10°C a 12°C, com formação de neblina e muitas nuvens em diversos pontos da região. Durante a tarde, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação gradual da temperatura, com máxima prevista entre 21°C e 22°C. Não há previsão significativa de chuva, com acumulados próximos de 0 mm.

Resumo para Tenente Portela

  • Mínima registrada: entre 10°C e 12°C
  • Máxima prevista: 21°C a 22°C
  • Chuva prevista: 0 mm
  • Condição do tempo: neblina ao amanhecer, muitas nuvens e aberturas de sol durante a tarde.

Previsão para o Rio Grande do Sul

Noroeste e Missões

  • Mínimas entre 8°C e 12°C
  • Máximas entre 20°C e 24°C
  • Predomínio de nuvens, com períodos de sol.
  • Chuva isolada e muito fraca em alguns pontos.
  • Acumulados: até 2 mm.

Norte e Alto Uruguai

  • Mínimas entre 7°C e 11°C
  • Máximas entre 19°C e 23°C
  • Neblina ao amanhecer e céu parcialmente nublado.
  • Chuva: não significativa.
  • Acumulados: até 1 mm.

Serra Gaúcha

  • Mínimas entre 4°C e 9°C
  • Máximas entre 15°C e 20°C
  • Neblina em vales e áreas elevadas nas primeiras horas do dia.
  • Tempo firme predominando.
  • Acumulados: 0 mm.

Região Metropolitana e Vale do Sinos

  • Mínimas entre 8°C e 12°C
  • Máximas entre 18°C e 22°C
  • Muitas nuvens pela manhã e períodos de melhoria durante a tarde.
  • Sem chuva expressiva.
  • Acumulados: até 1 mm.

Vales do Taquari e Rio Pardo

  • Mínimas entre 7°C e 11°C
  • Máximas entre 19°C e 23°C
  • Nebulosidade variável.
  • Baixa probabilidade de precipitação.
  • Acumulados: inferiores a 2 mm.

Campanha

  • Mínimas entre 5°C e 10°C
  • Máximas entre 17°C e 21°C
  • Tempo estável e seco.
  • Acumulados: 0 mm.

Fronteira Oeste

  • Mínimas entre 6°C e 10°C
  • Máximas entre 19°C e 23°C
  • Sol entre nuvens.
  • Sem chuva significativa.
  • Acumulados: até 1 mm.

Sul do Estado e Costa Doce

  • Mínimas entre 10°C e 14°C
  • Máximas entre 15°C e 19°C
  • Muitas nuvens e ventos moderados.
  • Sem previsão de chuva.
  • Acumulados: 0 mm.

Litoral Norte e Médio

  • Mínimas entre 11°C e 15°C
  • Máximas entre 17°C e 21°C
  • Céu encoberto em alguns momentos.
  • Baixa possibilidade de chuva.
  • Acumulados: até 2 mm.

Tendência para o Estado

O Rio Grande do Sul terá uma terça-feira típica de inverno antecipado, com amanhecer frio, neblina em diversas regiões e temperaturas agradáveis durante a tarde. As áreas com maior chance de chuva ficam concentradas entre o Noroeste e o Norte gaúcho, mas os volumes previstos são baixos e sem risco de transtornos.



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