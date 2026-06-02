Como fica o tempo hoje? Veja a previsão completa para sua região

Tenente Portela e Região Celeiro

A terça-feira (2) começou com temperaturas baixas em Tenente Portela e municípios da Região Celeiro. A mínima observada na madrugada ficou próxima dos 10°C a 12°C, com formação de neblina e muitas nuvens em diversos pontos da região. Durante a tarde, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação gradual da temperatura, com máxima prevista entre 21°C e 22°C. Não há previsão significativa de chuva, com acumulados próximos de 0 mm.

Resumo para Tenente Portela

Mínima registrada: entre 10°C e 12°C

entre Máxima prevista: 21°C a 22°C

Chuva prevista: 0 mm

Condição do tempo: neblina ao amanhecer, muitas nuvens e aberturas de sol durante a tarde.

Previsão para o Rio Grande do Sul

Noroeste e Missões

Mínimas entre 8°C e 12°C

Máximas entre 20°C e 24°C

Predomínio de nuvens, com períodos de sol.

Chuva isolada e muito fraca em alguns pontos.

Acumulados: até 2 mm.

Norte e Alto Uruguai

Mínimas entre 7°C e 11°C

Máximas entre 19°C e 23°C

Neblina ao amanhecer e céu parcialmente nublado.

Chuva: não significativa.

não significativa. Acumulados: até 1 mm.

Serra Gaúcha

Mínimas entre 4°C e 9°C

Máximas entre 15°C e 20°C

Neblina em vales e áreas elevadas nas primeiras horas do dia.

Tempo firme predominando.

Acumulados: 0 mm.

Região Metropolitana e Vale do Sinos

Mínimas entre 8°C e 12°C

Máximas entre 18°C e 22°C

Muitas nuvens pela manhã e períodos de melhoria durante a tarde.

Sem chuva expressiva.

Acumulados: até 1 mm.

Vales do Taquari e Rio Pardo

Mínimas entre 7°C e 11°C

Máximas entre 19°C e 23°C

Nebulosidade variável.

Baixa probabilidade de precipitação.

Acumulados: inferiores a 2 mm.

Campanha

Mínimas entre 5°C e 10°C

Máximas entre 17°C e 21°C

Tempo estável e seco.

Acumulados: 0 mm.

Fronteira Oeste

Mínimas entre 6°C e 10°C

Máximas entre 19°C e 23°C

Sol entre nuvens.

Sem chuva significativa.

Acumulados: até 1 mm.

Sul do Estado e Costa Doce

Mínimas entre 10°C e 14°C

Máximas entre 15°C e 19°C

Muitas nuvens e ventos moderados.

Sem previsão de chuva.

Acumulados: 0 mm.

Litoral Norte e Médio

Mínimas entre 11°C e 15°C

Máximas entre 17°C e 21°C

Céu encoberto em alguns momentos.

Baixa possibilidade de chuva.

Acumulados: até 2 mm.

Tendência para o Estado

O Rio Grande do Sul terá uma terça-feira típica de inverno antecipado, com amanhecer frio, neblina em diversas regiões e temperaturas agradáveis durante a tarde. As áreas com maior chance de chuva ficam concentradas entre o Noroeste e o Norte gaúcho, mas os volumes previstos são baixos e sem risco de transtornos.