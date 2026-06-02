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Fogo em área de velas mobiliza bombeiros na Cripta Santuário de Nonoai

Incidente ocorreu na cripta da Igreja Matriz e foi controlado antes que atingisse outros setores da estrutura

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Rádio Sul FM
02/06/2026 às 07h21
Fogo em área de velas mobiliza bombeiros na Cripta Santuário de Nonoai
(Foto: Joel Sustakoviski / Rádio Sul FM / Reprodução)

Um princípio de incêndio registrado no começo da noite desta segunda-feira (1º) exigiu a intervenção do Corpo de Bombeiros no Santuário da Igreja Matriz de Nonoai. O foco das chamas foi identificado no espaço reservado para a queima de velas, localizado na cripta do templo religioso.

Conforme as informações levantadas, o incêndio pode ter sido provocado pelo acúmulo excessivo de cera no local, condição que contribuiu para o avanço do fogo.

Após serem acionados, os bombeiros atuaram rapidamente para combater as chamas e impedir que o incêndio alcançasse outras áreas da edificação.

A ação eficiente da equipe evitou danos maiores e permitiu que a situação fosse controlada em pouco tempo. Apesar do ocorrido, o fogo não chegou a se espalhar para outros setores da estrutura.

As causas do incidente deverão ser analisadas, enquanto o local passará por avaliação para identificar possíveis prejuízos decorrentes do incêndio.



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