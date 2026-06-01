Fim de semana registra 12 mortes em acidentes no Rio Grande do Sul

Pelo menos 12 pessoas morreram em 11 acidentes registrados no Rio Grande do Sul entre a noite de sexta-feira (29) e a noite deste domingo (31).

As ocorrências foram registradas nos municípios de Palmares do Sul, Mostardas, Capela de Santana, Porto Xavier, Lajeado, Viamão, Santa Rosa, Santana da Boa Vista, Jaquirana, São Nicolau e Capão do Cipó.

Conforme os dados divulgados, a maior parte dos acidentes ocorreu em rodovias. As circunstâncias de cada ocorrência não foram informadas.

O número de vítimas fatais reforça o cenário de violência no trânsito registrado durante o fim de semana em diferentes regiões do Estado.