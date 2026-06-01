Segunda, 01 de Junho de 2026
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governador sanciona leis e assina decreto em ato no Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite sancionou, na tarde desta segunda-feira (1/6), leis aprovadas pela Assembleia Legislativa e assinou decreto regulamentad...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
01/06/2026 às 16h55
Governador sanciona leis e assina decreto em ato no Palácio Piratini
Eduardo Leite destacou que sanção das matérias representa respeito às decisões democráticas -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite sancionou, na tarde desta segunda-feira (1/6), leis aprovadas pela Assembleia Legislativa e assinou decreto regulamentador. Entre os principais temas estão o fortalecimento das políticas de proteção às mulheres, a qualificação profissional, o reconhecimento de municípios gaúchos e ações voltadas à preservação ambiental.

Leite destacou que a sanção das matérias representa o respeito às decisões democráticas construídas pelo Parlamento. “É sempre importante prestigiar as decisões da Assembleia Legislativa e reconhecer o trabalho de deputados e deputadas na construção de iniciativas que contribuem para o desenvolvimento do Estado e para a melhoria da vida da população”, afirmou o governador.

"É sempre importante prestigiar as decisões da Assembleia Legislativa", disse o governador -Foto: Vitor Rosa/Secom

Leis sancionadas e decreto assinado

  • Lei nº 16.486/2026 (Projeto de Lei 165/2025): altera a Lei nº 15.988/2023 para instituir o Sistema Integrado de Informações e Ações Preditivas de Violência contra a Mulher no Rio Grande do Sul. A norma prevê a integração de dados e mecanismos de monitoramento para prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher.
  • Lei nº 16.493/2026 (PL 133/2025): cria o Programa de Linha de Conversa com Homens – Linha Calma. A iniciativa oferece escuta, orientação e encaminhamento a homens autores ou potenciais autores de violência doméstica, com foco na prevenção da reincidência.
  • Lei nº 16.504/2026 (PL 510/2025): institui o Programa Empreendedora Reconstruída para apoiar mulheres vítimas de violência que desejam empreender.
  • Decreto de regulamentação da Lei nº 16.175/2024: regulamenta o Programa Polinizar Cidades, que promove a conservação das abelhas nativas sem ferrão por meio da instalação de meliponários, ações de educação ambiental e iniciativas de incentivo à biodiversidade nos municípios.
  • Lei Complementar nº 16.507/2026 (PLC 385/2024): cria o Programa Profissional do Futuro. A medida permite que empresas destinem parte do ICMS devido para financiar bolsas de estudo e qualificar trabalhadores em instituições comunitárias de Ensino Superior.
  • Lei nº 16.459/2026 (PL 161/2025): declara o município de Porto Lucena como Capital Estadual do Truco. A lei reconhece a tradição do município na promoção e preservação da modalidade.

Também foi sancionada a Lei nº 16.513/2026 (PL 348/2023), que denomina trechos da ERS-472 de“José Adelino Klöckner”; e o PL 586/2023, que declara o município de São José dos Ausentes como Capital Estadual do Brócolis.

Texto: Sue Gotardo/Secom
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ação integra reconstrução da infraestrutura rodoviária afetada pelas enchentes, com foco em modernização e resiliência -Foto: Divulgação Daer
Estradas Há 2 horas

Governo do Estado conclui nova ponte sobre o Arroio Guarda-Mor e amplia mobilidade na Região Central

O governo do Estado concluiu as obras e liberou o tráfego, em maio, da nova ponte sobre o Arroio Guarda-Mor, no km 32 da ERS-348, em Faxinal do Sot...

 Grupo de Ações Especiais da Polícia Penal (Gaes) foi responsável pela intervenção e movimentação dos presos -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal
Sistema prisional Há 2 horas

Operação para combate a ilícitos é realizada na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas

Mantendo a rotina de revistas permanentes na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc), a unidade passou por mais uma operação criterio...

 Foto: Freepik
Feriados Há 2 horas

Regra para trabalho em feriados no comércio passa a valer no Brasil

Convenção coletiva volta a ser obrigatória para trabalho em feriados no comércio e impacta 12 setores específicos
Geral Há 5 horas

Operação em SP investiga ONG da produtora do filme sobre Bolsonaro

Ação Wi-Fi Livre é feita no Instituto Conhecer Brasil

 (Foto: Arte Sistema Província)
Dia da Imprensa Há 6 horas

Onde há um fato, há uma missão de informar

A imprensa registra o presente, preserva a memória coletiva e ajuda a construir o futuro por meio da informação.

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 21°
17° Sensação
1.46 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Terça
21°
Quarta
21° 10°
Quinta
21° 10°
Sexta
22° 10°
Sábado
24° 11°
Últimas notícias
Entretenimento Há 33 minutos

Eldo Gomes mostra Festival de Jornalismo Prêmio Engenho
Câmara Há 33 minutos

Comissão que analisa proposta para MEI discute reajuste de todas as faixas do Simples Nacional
Economia Há 33 minutos

Procuradoria da Fazenda Nacional passa a cobrar dívidas com o FGTS
Câmara Há 33 minutos

Comissão aprova política de apoio a cuidadores de idosos dependentes
Tecnologia Há 1 hora

Empresas ampliam eficiência operacional com sistemas ERP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,02 -0,38%
Euro
R$ 5,84 -0,60%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,186,44 -2,86%
Ibovespa
172,197,45 pts -0.91%
Mega-Sena
Concurso 3013 (30/05/26)
02
14
21
22
34
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7039 (30/05/26)
12
15
16
67
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3699 (30/05/26)
01
02
03
05
06
08
09
11
14
18
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2930 (29/05/26)
03
06
10
12
14
15
17
21
22
27
37
39
40
41
43
47
48
50
64
73
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2963 (29/05/26)
11
13
38
42
44
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias