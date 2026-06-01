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Governo do Estado conclui nova ponte sobre o Arroio Guarda-Mor e amplia mobilidade na Região Central

O governo do Estado concluiu as obras e liberou o tráfego, em maio, da nova ponte sobre o Arroio Guarda-Mor, no km 32 da ERS-348, em Faxinal do Sot...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
01/06/2026 às 16h22
Governo do Estado conclui nova ponte sobre o Arroio Guarda-Mor e amplia mobilidade na Região Central
Ação integra reconstrução da infraestrutura rodoviária afetada pelas enchentes, com foco em modernização e resiliência -Foto: Divulgação Daer

O governo do Estado concluiu as obras e liberou o tráfego, em maio, da nova ponte sobre o Arroio Guarda-Mor, no km 32 da ERS-348, em Faxinal do Soturno, na Região Central. A ação – realizada por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) – teve investimento de R$ 14,7 milhões, com recursos oriundos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

A antiga estrutura era uma ponte metálica de pista simples, que permitia a passagem de apenas um veículo por vez – o que limitava o fluxo e o escoamento da produção. Durante os eventos climáticos extremos que atingiram o RS em 2024, a força das águas comprometeu severamente a base da travessia, que acabou completamente destruída.

As obras, iniciadas em fevereiro de 2025, resultaram em uma travessia totalmente nova e muito superior à anterior. A estrutura possui 12 metros de largura, com duas faixas para o fluxo simultâneo de veículos nos dois sentidos e um passeio exclusivo para pedestres.

Para o titular da Selt, Clóvis Magalhães, a entrega simboliza o compromisso do Estado com uma reconstrução qualificada. "Não apenas reerguemos o que foi levado pelas águas, mas entregamos uma infraestrutura muito melhor e mais segura. A nova ponte sobre o Arroio Guarda-Mor destrava um gargalo logístico que existia com a antiga pista simples, devolvendo a mobilidade e impulsionando a retomada econômica de Faxinal do Soturno e de toda a região", destaca.

Engenharia focada na prevenção climática

Mais do que conforto no trânsito, a nova ponte foi projetada e executada para resistir aos desafios do clima. O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explica que a concepção da obra passou por rigorosos estudos topográficos e hidrológicos.

"Com base na avaliação técnica, elevamos o nível da pista em relação à ponte antiga. Isso aumenta significativamente a segurança da estrutura, reduzindo a vulnerabilidade em caso de futuras cheias. Além disso, a ponte foi dimensionada para suportar os padrões atuais de peso do transporte de cargas, resultando em uma estrutura moderna, com sinalização adequada e alta capacidade operacional", detalha.

Texto: Ascom Daer
Edição: Secom

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