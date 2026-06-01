Operação para combate a ilícitos é realizada na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas

Grupo de Ações Especiais da Polícia Penal (Gaes) foi responsável pela intervenção e movimentação dos presos -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal

Mantendo a rotina de revistas permanentes na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc), a unidade passou por mais uma operação criteriosa na manhã desta segunda-feira (1/6). A ação foi desenvolvida pela Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e pela Polícia Penal (PP) em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (Gaeco/MPRS) e com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

O objetivo principal da operação é a identificação e retirada de ilícitos do interior da unidade, principalmente dispositivos que possam permitir a comunicação externa dos presos. Nenhum material ilegal foi encontrado na galeria que passou pela revista.

“Esta operação reflete o nosso compromisso do controle total do Estado sobre as unidades prisionais. Intensificamos o uso de tecnologia, inteligência e vistorias rigorosas para asfixiar a comunicação das organizações criminosas e garantir a ordem tanto dentro quanto fora do sistema prisional", ressaltou o titular da SSPS, Cesar Atilio Kurtz Rossato.

O Grupo de Ações Especiais da Polícia Penal (Gaes) foi responsável pela intervenção e movimentação dos presos. Além da revista realizada pelos servidores da Polícia Penal, tecnologias foram utilizadas no auxílio à busca de materiais ilícitos.

Compromisso no combate ao crime organizado

O superintendente da Polícia Penal, Sergio Dalcol, também reforçou a importância das ações realizadas no sistema prisional. “Operações como esta demonstram o compromisso permanente da Polícia Penal no combate à criminalidade organizada. O trabalho de fiscalização, controle e repressão à entrada de materiais ilícitos nas unidades prisionais é realizado diariamente. A integração com outras forças de segurança potencializa os resultados e fortalece o enfrentamento ao crime, contribuindo para a proteção da sociedade.”

A ação reforça o compromisso da SSPS e da Polícia Penal na segurança dos estabelecimentos prisionais, revistando e retirando possíveis ilícitos no interior das unidades, além de reafirmar a parceria com o Gaeco/MPRS e a Senappen no enfrentamento e combate às organizações criminosas.