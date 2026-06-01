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Agroindústria Sabor do Sítio é inaugurada em Miraguaí

Empreendimento familiar recebe apoio do Senar, Sindicato Rural e Farsul e já comercializa produtos na alimentação escolar e no comércio local

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Sindicato
01/06/2026 às 15h32
Agroindústria Sabor do Sítio é inaugurada em Miraguaí
Foto: Divulgação Sindicato

Foi inaugurada no dia 30 de maio a Agroindústria Sabor do Sítio, localizada na comunidade de Sítio Gabriel, no município de Miraguaí. O empreendimento tem como proprietária a produtora rural Mariluce Selle Linn e atua na produção de panificados, massas frescas e conservas de legumes.

A trajetória de crescimento da agroindústria começou em agosto de 2023, quando Mariluce passou a receber acompanhamento da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Agroindústria, do Senar-RS, por meio do Sindicato Rural de Tenente Portela. A partir desse trabalho, a produtora iniciou a comercialização direta de seus produtos aos consumidores e também na Feira do Produtor de Miraguaí.

Com o apoio da técnica Jaqueline Kluge, responsável pela coordenação da ATeG Agroindústria, foram desenvolvidas ações voltadas à gestão do negócio, criação de novos produtos, adequações estruturais e participação em cursos de capacitação promovidos pelo Senar. Esse acompanhamento permitiu à produtora visualizar a viabilidade da construção da agroindústria.

A técnica também auxiliou em todo o processo de legalização do empreendimento e na adequação dos processos produtivos. Atualmente, os produtos da Agroindústria Sabor do Sítio já integram a alimentação escolar do município e são comercializados em mercados da região.

O Sindicato Rural de Tenente Portela participou da solenidade de inauguração e esteve representado pelo associado e vice-prefeito de Vista Gaúcha, André Danete. Em nome dos associados, a entidade manifestou reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e desejou sucesso ao novo empreendimento.

A inauguração representa mais um exemplo dos resultados alcançados por meio da parceria entre produtores rurais, Sindicato Rural, Senar-RS e Farsul, fortalecendo o desenvolvimento da agricultura familiar e agregando valor à produção no meio rural.

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