Dia E de mobilização para o Enem 2026 acontece nesta Terça-feira

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realiza nesta terça-feira, 2 de junho, o Dia E de Mobilização para Inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 em toda a Rede Estadual de Ensino. A iniciativa busca ampliar a participação dos estudantes no exame e garantir que todos os alunos aptos, especialmente os que estão concluindo a terceira série do Ensino Médio, efetuem a inscrição dentro do prazo estabelecido.

As inscrições para o Enem 2026 permanecem abertas até o dia 5 de junho. Considerado uma das principais portas de acesso ao ensino superior no Brasil, o exame também possibilita o ingresso em programas de bolsas de estudo, financiamento estudantil e outras políticas públicas voltadas à permanência acadêmica.

Durante o Dia E, as escolas estaduais promoverão ações de mobilização e orientação aos estudantes, conforme a realidade de cada comunidade escolar. A recomendação da Seduc é que as instituições disponibilizem espaços adequados, computadores e acesso à internet para auxiliar os alunos no processo de inscrição.

A Secretaria também orienta que os estudantes sejam acompanhados durante todo o procedimento, garantindo que o cadastro seja realizado corretamente. Entre as ações previstas estão a formação de equipes de apoio compostas por professores, equipes diretivas e lideranças estudantis, além da criação de estações de inscrição em espaços comuns das escolas.

Outra proposta é a realização de atividades de sensibilização, como rodas de conversa, depoimentos de ex-alunos e palestras com professores e convidados, destacando a importância do Enem para os projetos de vida dos jovens e para o acesso a oportunidades acadêmicas e profissionais.

A mobilização envolve as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e as equipes diretivas das escolas estaduais, reforçando o compromisso da rede com a permanência dos estudantes e a construção de um futuro educacional promissor para a juventude gaúcha. As inscrições devem ser realizadas por meio da Página do Participante.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.