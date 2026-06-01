Segunda, 01 de Junho de 2026
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homicídios dolosos e estupros aumentam no estado de São Paulo

Casos de agressão física também cresceram

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/06/2026 às 11h40

O estado de São Paulo registrou 202 casos de homicídio doloso em abril deste ano, cinco ocorrências a mais do que no mesmo mês do ano passado. O número de vítimas do crime passou de 204 para 210, na mesma base de comparação. Os dados foram divulgados no portal da Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP).

Os estupros também aumentaram no estado, chegando a 1.328 registros em abril. O número revela aumento de 13% em relação a abril do ano passado, quando houve 1.174 vítimas desse tipo de crime.

No mês, 20 mulheres foram mortas em casos de feminicídio, ante 21 vítimas em abril do ano passado. Apesar da estabilidade nos dados de feminicídio, as tentativas de homicídio contra mulheres aumentaram de 97 para 120, também na comparação mensal, o que representa alta de 23,7%.

Também cresceram os casos de agressão física no estado. Os registros de lesão corporal dolosa contra mulheres aumentaram 24%, chegando a 6.508 casos em abril. São 1.268 casos a mais do que em abril do ano passado.

Os registros de descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto da violência doméstica, somaram 2.345 ocorrências em abril deste ano. O número revela uma alta de 23,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve 1.899 registros.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 dias

Livre brincar deve ser um compromisso coletivo com a infância

Prática é fundamental para o desenvolvimento humano
Direitos Humanos Há 2 dias

Comunidade na orla baiana sofre há 100 dias com contaminação da praia

Suspeita de contaminação química afeta cerca de 18 mil pessoas
Direitos Humanos Há 3 dias

Órfãos de vítimas de feminicídio passam a ter direito a pensão INSS

Valores são direito de menores em situação de vulnerabilidade social

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 dias

Rick Azevedo acredita que vitória contra 6x1 permitirá mais avanços

Ex-balconista é líder da mobilização contra a escala em debate
Direitos Humanos Há 3 dias

Ditadura Militar matou JK, conclui Comissão de Mortos e Desaparecidos

Relatório foi divulgado nesta sexta-feira

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 21°
20° Sensação
0.67 km/h Vento
42% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Terça
21°
Quarta
21° 10°
Quinta
21° 10°
Sexta
22° 10°
Sábado
24° 11°
Últimas notícias
Tecnologia Há 32 minutos

Uso de aplicativos de mobilidade cresce no Brasil
Câmara Há 32 minutos

Comissão aprova projeto que cria marco legal de combate às apostas clandestinas
Câmara Há 33 minutos

Comissão aprova projeto que assegura criação de grêmios estudantis nas escolas
Câmara Há 33 minutos

Comissão debate dados do Atlas Mundial da Obesidade 2026; participe
Entretenimento Há 1 hora

São João Amado fortalece turismo e economia em Ilhéus

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,03 -0,24%
Euro
R$ 5,85 -0,53%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,018,87 -2,78%
Ibovespa
172,423,73 pts -0.78%
Mega-Sena
Concurso 3013 (30/05/26)
02
14
21
22
34
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7039 (30/05/26)
12
15
16
67
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3699 (30/05/26)
01
02
03
05
06
08
09
11
14
18
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2930 (29/05/26)
03
06
10
12
14
15
17
21
22
27
37
39
40
41
43
47
48
50
64
73
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2963 (29/05/26)
11
13
38
42
44
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias