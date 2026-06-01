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Onde há um fato, há uma missão de informar

A imprensa registra o presente, preserva a memória coletiva e ajuda a construir o futuro por meio da informação.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Andre Eberhardt/ Jornal Província
01/06/2026 às 11h36
Onde há um fato, há uma missão de informar
(Foto: Arte Sistema Província)

Uma data que vai muito além de homenagens. É um momento para refletir sobre o papel de quem dedica a vida a observar, ouvir, apurar e contar as histórias que marcam o nosso tempo.

A imprensa está presente nos grandes acontecimentos que mudam o rumo da história, mas também nas pequenas histórias que transformam comunidades. Está na cobertura de uma enchente, na conquista de uma escola, na vitória de um agricultor, no sonho de um atleta, na voz de quem precisa ser ouvido.

Existe uma curiosidade que ajuda a entender sua importância: grande parte do que sabemos sobre os momentos mais decisivos da humanidade chegou até nós porque alguém registrou, investigou e contou o que estava acontecendo. Sem a imprensa, muitas histórias teriam sido esquecidas. Muitas verdades jamais teriam vindo à tona.

Mas a imprensa não vive apenas do passado. Seu maior desafio está no presente e no futuro.

Em uma era em que a informação circula em segundos, o verdadeiro valor está em ser confiável. Em meio ao excesso de conteúdos, opiniões e versões, o jornalismo continua sendo a ponte entre o fato e a compreensão.

A tecnologia mudou as plataformas, os formatos e a velocidade. Mudou a forma de consumir informação. Mas não mudou a essência da missão: buscar a verdade, contextualizar os acontecimentos e servir à sociedade.

A imprensa conecta pessoas, preserva memórias, fiscaliza o poder, fortalece a democracia e ajuda comunidades inteiras a compreenderem a realidade em que vivem.

Neste Dia da Imprensa, a Rádio Província renova seu compromisso com a informação responsável, a credibilidade construída ao longo dos anos e o respeito aos seus ouvintes, leitores e seguidores.

Porque informar é mais do que noticiar fatos.

É registrar a história enquanto ela acontece.



Sistema Província de comunicação- A fonte da informação Regional



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