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PRF intercepta carregamento de drogas e prende motorista na BR-386, em Seberi

Homem foi flagrado transportando mais de 60 quilos de maconha durante ação de fiscalização.

Por: Marcelino Antunes Fonte: PRF
01/06/2026 às 10h04
PRF intercepta carregamento de drogas e prende motorista na BR-386, em Seberi
(Foto: PRF)

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e na prisão de um homem na madrugada desta segunda-feira (1º), na BR-386, em Seberi, no Norte do Estado.

Durante atividades de fiscalização voltadas ao enfrentamento da criminalidade, os agentes abordaram um automóvel Ford Fiesta com placas do município de Guaíba. Ao realizarem a vistoria no veículo, os policiais localizaram diversos pacotes de maconha escondidos no compartimento de bagagens.

Ao todo, foram apreendidos 63 quilos da droga. O condutor, de 38 anos, natural de Arroio do Tigre, possuía registros anteriores relacionados ao crime de receptação de veículos. Segundo a PRF, ele admitiu que transportava o entorpecente com destino à região de Passo Fundo.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos iniciais, ele foi encaminhado à Polícia Judiciária, juntamente com o veículo utilizado no transporte e toda a carga apreendida, para os trâmites legais cabíveis.

 

 

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