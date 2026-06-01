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Motociclista fica ferido após colisão em cruzamento da ERS-155

Acidente envolvendo carro e motocicleta mobilizou equipes de resgate na manhã desta segunda-feira em Ijuí.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Caçadores de Notícias
01/06/2026 às 09h52
Motociclista fica ferido após colisão em cruzamento da ERS-155
(Foto: Caçadores de Notícias)

Um acidente de trânsito foi registrado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (1º) em Ijuí. A ocorrência aconteceu por volta das 7h, no entroncamento da ERS-155 com a Avenida Getúlio Vargas, um dos pontos de grande circulação de veículos no município.

A batida envolveu uma motocicleta e um automóvel. Em razão da força do choque, o motociclista sofreu lesões e necessitou de atendimento de emergência. Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros ainda no local e, posteriormente, encaminhou a vítima para atendimento médico especializado.

A ocorrência contou também com a atuação da Brigada Militar de Ijuí e da Polícia Rodoviária Estadual, com base em Cruz Alta, que realizaram a sinalização da área, o controle do fluxo de veículos e os procedimentos legais relacionados ao registro do acidente.

Até a divulgação desta informação, não haviam sido repassados detalhes sobre o quadro clínico do motociclista. As causas e responsabilidades do acidente deverão ser investigadas pelos órgãos competentes.

 

 

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