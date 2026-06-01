Colisão lateral provoca capotamento e interrompe trânsito em Três de Maio

Um sinistro de trânsito foi registrado no início da noite deste domingo (31) na BR-472, na localidade de Bela Vista, interior de Três de Maio, nas proximidades do entroncamento de acesso ao distrito de Consolata.

A ocorrência envolveu dois utilitários esportivos que trafegavam em sentidos opostos pela rodovia. Conforme as informações apuradas, uma Kia Sportage, emplacada em Três de Maio, seguia em direção ao município quando colidiu lateralmente com uma CAOA Chery Tiggo, de Santa Rosa.

Com a força do impacto, a Tiggo perdeu a estabilidade e capotou sobre a pista. Já a Sportage saiu da trajetória e permaneceu atravessada às margens da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram deslocadas para prestar atendimento. O casal que ocupava a Tiggo optou por não ser encaminhado para avaliação médica. O motorista da Sportage, por sua vez, não foi encontrado no local após o acidente.

A Brigada Militar atuou inicialmente na sinalização da área e na organização do tráfego, que precisou ser interrompido por alguns minutos até a retirada dos veículos envolvidos e a liberação parcial da rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para realizar o registro da ocorrência e conduzir os levantamentos que deverão esclarecer as causas do acidente.

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