Grave acidente na ERS 561 deixa uma pessoa morta e ao menos quatro feridos

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (31) na ERS-561, em Dezesseis de Novembro, resultou na morte de uma pessoa e deixou ao menos quatro feridos. O sinistro ocorreu por volta das 14h15min e mobilizou diversas equipes de resgate.

Conforme as primeiras informações apuradas no local, a ocorrência envolveu vários veículos. Com a força dos impactos, um dos automóveis saiu da pista e capotou em meio à vegetação às margens da rodovia.

As imagens e relatos de quem acompanhou o atendimento apontam para uma cena de grande destruição, com danos severos nos veículos envolvidos. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da ambulância do município atuaram no resgate das vítimas.

Os feridos foram socorridos, imobilizados e encaminhados ao Hospital São Luiz Gonzaga para atendimento médico. Até o momento, a identidade da vítima fatal não havia sido divulgada pelas autoridades.

A Brigada Militar realiza o controle do trânsito no trecho afetado. A rodovia permanece totalmente bloqueada para a circulação de veículos até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual e a realização dos procedimentos periciais que irão apurar as circunstâncias do acidente.







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.





