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Estudante é flagrado com armas brancas em sala de aula em Ijuí

O jovem também foi submetido à avaliação da equipe do SAMU durante o atendimento da ocorrência.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
01/06/2026 às 07h20
Estudante é flagrado com armas brancas em sala de aula em Ijuí
Brigada Militar e o SAMU atenderam a ocorrência. (Foto: Caçadores de Notícias)

Uma ocorrência mobilizou equipes da Brigada Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na tarde deste sábado (30), em uma instituição de ensino voltada à formação técnica, situada na região central de Ijuí.

De acordo com as informações apuradas, um estudante foi identificado portando duas armas brancas dentro de uma sala de aula. Após ser acionada, a Brigada Militar compareceu ao local e realizou a apreensão dos objetos.

O jovem também foi submetido à avaliação da equipe do SAMU durante o atendimento da ocorrência.

A movimentação das viaturas e das equipes de atendimento chamou a atenção de estudantes e demais pessoas que estavam nas proximidades, reunindo um grande número de alunos em frente à instituição.

Concluídos os atendimentos e a apreensão dos objetos, os órgãos responsáveis adotaram os procedimentos cabíveis relacionados ao caso.



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