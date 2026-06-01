Estudante é flagrado com armas brancas em sala de aula em Ijuí

Brigada Militar e o SAMU atenderam a ocorrência. (Foto: Caçadores de Notícias)

Uma ocorrência mobilizou equipes da Brigada Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na tarde deste sábado (30), em uma instituição de ensino voltada à formação técnica, situada na região central de Ijuí.

De acordo com as informações apuradas, um estudante foi identificado portando duas armas brancas dentro de uma sala de aula. Após ser acionada, a Brigada Militar compareceu ao local e realizou a apreensão dos objetos.

O jovem também foi submetido à avaliação da equipe do SAMU durante o atendimento da ocorrência.

A movimentação das viaturas e das equipes de atendimento chamou a atenção de estudantes e demais pessoas que estavam nas proximidades, reunindo um grande número de alunos em frente à instituição.

Concluídos os atendimentos e a apreensão dos objetos, os órgãos responsáveis adotaram os procedimentos cabíveis relacionados ao caso.







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.





