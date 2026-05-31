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Brasil cria 85,9 mil postos de trabalho em abril

Saldo é 62,3% menor em relação a março

Por: Editoria Local Fonte: Agência Brasil
31/05/2026 às 18h48
Brasil cria 85,9 mil postos de trabalho em abril
Criação de empregos caiu 63,9% em comparação a abril do ano passado, pressionada pelos juros altos e pela desaceleração da economia (Foto: Diones Roberto Becker)

Os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), apontam que 85.888 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos em abril. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões.

O saldo é 62,3% menor em relação a março, quando o país criou 227.974 empregos. A criação de empregos caiu 63,9% em comparação a abril do ano passado, pressionada pelos juros altos e pela desaceleração da economia. No mesmo mês de 2025, tinham sido criados 238.216 postos de trabalho, nos dados com ajuste, que consideram declarações entregues em atraso pelos empregadores.

Em relação aos meses de abril desde 2020, esse é o segundo resultado mais baixo da série, só perdendo para o mesmo mês de 2020, que registrou o fechamento de 981.342 postos, no início da pandemia de Covid-19. A mudança da metodologia impede a comparação com anos anteriores a 2020.

 

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