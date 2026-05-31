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Vieira vai a Pequim para reunião bilateral com governo chinês

Chanceler se encontrará com vice-presidente e o ministro de Comércio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/05/2026 às 18h37
Vieira vai a Pequim para reunião bilateral com governo chinês
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participa nesta semana do 5º Diálogo Estratégico Global (DEG) entre o Brasil e a China. O encontro será realizado nesta segunda-feira (1°) e terça-feira (2), em Pequim.

O DEG é um mecanismo de diálogo entre os dois países e permite o intercâmbio das agendas global, regional e bilateral.

Vieira terá reuniões com o vice-presidente chinês, Han Zheng, e o ministro de Comércio, Wang Wentao . O chanceler brasileiro também visitará o Museu Nacional da China, que abriga os eventos de comemoração do Ano Cultural Brasil-China.

De acordo com o Itamaraty, a China é maior parceiro comercial do Brasil e registra comercio bilateral de US$ 170,9 bilhões. O saldo comercial é de US$ 29 bilhões, alcançado pela exportação de produtos agropecuários brasileiros.

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