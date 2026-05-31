RS acumula mais de 45 mil vagas formais de trabalho abertas em 2026

O Rio Grande do Sul registrou 45.461 novas vagas com carteira assinada de janeiro a abril de 2026 – resultado de 594.978 contratações e 549.517 desligamentos no período. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O Estado ocupa a quinta posição no ranking das unidades federativas com maior saldo positivo no ano, permanecendo atrás de São Paulo (202,4 mil), Minas Gerais (78,6 mil), Santa Catarina (63 mil) e Paraná (58,9 mil). A Região Sul, por sua vez, ocupou o segundo lugar na geração de empregos no país, com 167.330 novos postos, em uma classificação liderada pela Região Sudeste, com 331.442 vagas formais.

Os números indicam que o Estado manteve a geração de empregos de forma estável, com pouca variação em relação ao mês anterior, quando foram registrados cerca de 46 mil postos formais no acumulado do ano. O comportamento reflete as oscilações naturais das safras no Rio Grande do Sul, que influenciam o ritmo das admissões ao longo do ano.

— Essa é uma característica do Rio Grande do Sul, que pode ser verificada nos próximos meses, mas que no segundo semestre tende a se estabilizar e apresentar um crescimento expressivo na criação de postos de trabalho — destacou o secretário estadual de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, José Scorsatto. — Mesmo com essa variação, seguimos entre os cinco estados que mais formalizaram empregos em 2026 e seguimos trabalhando para que esses dados sejam ainda mais positivos — acrescentou.

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