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Mutirão do INSS em todo país acelera análise de benefícios e perícias

Mais de 59 mil vagas estão abertas neste fim de semana

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/05/2026 às 12h35

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério da Previdência Social fazem, neste fim de semana, um grande mutirão de atendimentos extras. Mais de 59 mil vagas para avaliações sociais e perícias médicas estão sendo oferecidas em quase todas as unidades federativas do país, à exceção de Roraima e Tocantins.

A iniciativa busca acelerar a análise de benefícios e antecipar perícias pré-agendadas, reduzindo a fila de espera pela obtenção de benefícios previdenciários e assistenciais.

Os segurados interessados devem agendar o atendimento pela central telefônica do INSS, ligando para o número 135, ou pelo portal Meu INSS .

Confira a distribuição das vagas e os locais de atendimento por região:

Nordeste (41.386)

  • Alagoas (2.219 vagas): Maceió - Jatiúca (1.558); Palmeira dos Índios (426); Arapiraca (20); Maceió - Tabuleiro do Martins (40); Maceió - Almirante Álvaro Calheiros (20) e Maceió - Poço (155).
  • Bahia (4.459 vagas): Jequié (282); Santo Antônio de Jesus (600); Feira de Santana (1.130); Agência Conectada Eunápolis - Teleavaliação (45); Brumado (30); Juazeiro (165); Paripiranga (50); Paulo Afonso (640); Santa Maria da Vitória (20); Irecê (576); Itabuna (170); Vitória da Conquista (237); APS Digital – Governo Brasil na Rua (480) e Santo Antônio de Jesus (34).
  • Ceará (19.477 vagas): Agência Conectada Fortaleza - Aldeota - Teleavaliação (640); Brejo Santo (800); Camocim (106); Campos Sales (208); Crateús (528); Crato (1.817); Fortaleza - Centro (740); Fortaleza - Centro-Oeste (2.895); Fortaleza - Jacarecanga (432); Fortaleza - Parquelândia (1.065); Fortaleza - Sul (2.301); Iguatu (920); Itapagé (272); Itapipoca (800); Juazeiro do Norte (780); Maracanaú (1.276); Quixadá (1.064); Senador Pompeu (432); Sobral (1.128); Tianguá (716); Ubajara (532) e Acaraú (25).
  • Maranhão (822 vagas): São Bento (324); Timon (396); Açailândia (18); São Luís - Cohab (45); São Luís - Deodoro (28) e São Luís - Bom Menino (11).
  • Paraíba (2.390 vagas): João Pessoa - Centro (309); João Pessoa - Tambauzinho (1.551); Campina Grande - Dinamérica (426) e Sousa (104).
  • Pernambuco (4.459 vagas): Caruaru (1.380); Garanhuns (90); Petrolina (362); Recife - Encruzilhada (2.288); Serra Talhada (146); Recife - Corredor do Bispo (168) e Caruaru (25).
  • Piauí (5.579 vagas): Floriano (337); Parnaíba (1.790); Picos (568); São João do Piauí (200); Teresina - Centro (300) e Teresina - Leste (2.384).
  • Rio Grande do Norte (954 vagas): Alexandria (104); Natal - Centro (700); Currais Novos (75) e Santa Cruz (75).
  • Sergipe (1.027 vagas): Aracaju - Siqueira Campos (1.012) e Lagarto (15).

Sudeste (6.473)

  • Espírito Santo (552 vagas): Cachoeiro de Itapemirim (352); Pedro Fonseca (200)
  • Minas Gerais (513 vagas): Curvelo (121); Contagem (20); Uberlândia (160); Montes Claros (170) e Belo Horizonte (42).
  • Rio de Janeiro (1.633 vagas): Barra da Tijuca (215); Engenheiro Trindade (215); Itaboraí (175); Barra Mansa (126); Duque de Caxias - Avenida Nilo Peçanha (286); Nilópolis (106); Três Rios (160); Avenida Brasil (80); Bangu (120); São Gonçalo (70) e Barra do Piraí (80).
  • São Paulo (3.775 vagas): Taboão da Serra (353); Registro (102); Santos (378); Cubatão (154); Campinas (768); Amparo (300); Atibaia (464); Jacaré (240); São José do Rio Preto (858); Fernandópolis (7); Marília (110) e São João da Boa Vista (41).

Sul (5.744)

  • Paraná (4.375 vagas): Araucária (588); Colombo (448); Curitiba- Cândido Lopes (2.352); Foz do Iguaçu (544); Marechal Cândido Rondon (384); Londrina (56) e Ponta Grossa (3).
  • Rio Grande do Sul (1.219 vagas): Alvoradas (480); Porto Alegre- Partenon (672) e Pelotas (67).
  • Santa Catarina (150 vagas): Blumenau (71) e Itajaí (79).

Centro-Oeste (674)

  • Distrito Federal (232 vagas): Planaltina (50); Taguatinga (122) e Asa Sul (60).
  • Goiás (80 vagas): BI Goiânia.
  • Mato Grosso (76 vagas): Barra do Garças (24) e Confresa (52).
  • Mato Grosso do Sul (286 vagas): Corumbá (98); Costa Rica (54); Coxim (52); Três Lagoas (52) e 26 de Agosto (30).

Norte (4.822)

  • Acre (180 vagas): Rio Branco- Centro.
  • Amapá (536 vagas): Macapá.
  • Amazonas (1.304 vagas): Manaus Codajás (1.080); BI (160); Compensa (14); Manacapuru (40) e Tefé (10).
  • Pará (2.224 vagas): Altamira (496); Belém- Marco (325); Castanhal (124); Santarém (1264) e Porto Nacional (15).
  • Rondônia: (578 vagas): Cacoal (90) e Porto Velho- Embratel (488).
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