Gurias do Yucumã disputam vaga na final do Gauchão Feminino Sub-15

As Gurias do Yucumã recebem, na tarde deste sábado (30/5), o Internacional de Porto Alegre para o jogo de ida da semifinal do Gauchão Feminino Sub-15. O confronto começa às 15h, no distrito de São Pedro, em Tenente Portela.
O selecionado portelense conquistou a vaga entre os quatro melhores do campeonato estadual depois de vencer em casa, nas cobranças de pênaltis, o Novo Hamburgo na fase classificatória II. A competição – que reuniu dez clubes em 2026 – é organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).
Gurias do Yucumã e Internacional disputarão a partida de volta da semifinal no dia 6 de junho, no CT Futvida. O outro finalista sairá do duelo envolvendo Grêmio e Guarani de Venâncio Aires.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.