Sábado, 30 de Maio de 2026
Tenente Portela, RS
Gurias do Yucumã disputam vaga na final do Gauchão Feminino Sub-15

Competição é organizada pela Federação Gaúcha de Futebol

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
30/05/2026 às 10h35
Gurias do Yucumã enfrentam o Internacional na semifinal do estadual (Foto: Divulgação | Gurias do Yucumã)

As Gurias do Yucumã recebem, na tarde deste sábado (30/5), o Internacional de Porto Alegre para o jogo de ida da semifinal do Gauchão Feminino Sub-15. O confronto começa às 15h, no distrito de São Pedro, em Tenente Portela.

O selecionado portelense conquistou a vaga entre os quatro melhores do campeonato estadual depois de vencer em casa, nas cobranças de pênaltis, o Novo Hamburgo na fase classificatória II. A competição – que reuniu dez clubes em 2026 – é organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Gurias do Yucumã e Internacional disputarão a partida de volta da semifinal no dia 6 de junho, no CT Futvida. O outro finalista sairá do duelo envolvendo Grêmio e Guarani de Venâncio Aires.

 

