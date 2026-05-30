Exportações gaúchas aos Estados Unidos avançam após redução das sobretaxas

O mercado gaúcho atingiu em abril o maior patamar de exportações para os Estados Unidos desde a queda das sobretaxas impostas a produtos brasileiros, anunciada no final de fevereiro deste ano. De acordo com o Boletim Econômico-Tributário do Comércio Exterior , publicado pelo governo do Estado, por meio da Receita Estadual, a participação dos norte-americanos nas vendas do Rio Grande do Sul saltou para 9%, uma forte recuperação diante de um patamar que chegou a ser de 3,7% em setembro do ano passado, logo após o anúncio das tarifas extras.

No acumulado dos últimos 12 meses, o Mercosul foi o destino com maior crescimento na participação das exportações do Rio Grande do Sul. O bloco latino saltou de 17,6% para 20,1% em abril, de acordo com o boletim. A China, apesar de registar queda na participação das vendas no período, segue como principal país de destino das exportações gaúchas. O país asiático é responsável por 21,5% do comércio bilateral com os gaúchos nos últimos 12 meses.

Entre os produtos exportados, destaque para o avanço nas vendas de carnes de suínos (alta de 29%), carnes de frango (13,6%), cereais e grãos (8%) e tabaco (3,1%). No recorte por setor industrial, os maiores crescimentos foram observados nos segmentos de têxteis e vestuário (34,8%), papel (26%) e eletroeletrônicos (13,64%).

O boletim também detalha o desempenho regional do comércio exterior. A região da Grande Porto Alegre, embora permaneça na liderança do ranking financeiro de exportações, com US$ 4 bilhões acumulados nos últimos 12 meses, registrou queda de 9,14% nas vendas ao exterior. O recuo mais forte, porém, foi observado na região Central, onde o volume exportado caiu 33%, caindo para US$ 358 milhões. Na outra ponta, a região da Fronteira Oeste apresentou avanço de 62,3% nas exportações, alcançando US$ 332,7 milhões.

A balança comercial do Estado permaneceu positiva nos últimos 12 meses. Entre maio de 2025 e abril de 2026, o saldo ficou em US$ 9,2 bilhões, resultado de US$ 23,1 bilhões em exportações frente a US$ 13,8 bilhões em importações.

Dependência das importações diminui

A participação de itens produzidos no Estado para abastecer o mercado gaúcho chegou a 51,2% em abril, o maior patamar dos últimos 12 meses. O boletim mostra que a produção interna vem reduzindo a dependência de fornecedores externos para suprir a demanda. As importações responderam por 5,8% do abastecimento, o menor índice em um ano, abaixo dos 6,3% registrados em agosto de 2025. As compras de outros Estados seguiram a mesma tendência e recuaram para 43%, frente aos 44,7% observados no ano anterior.

O levantamento da Receita Estadual, publicado mensalmente, utiliza como base as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e os dados do Siscomex, fornecidos pelo governo federal. Os indicadores integram o pacote de boletins divulgados pela Secretaria da Fazenda no âmbito do Programa Desenvolve RS, que transforma a base de dados tributários em informações relevantes para auxiliar a tomada de decisão e fortalecer o ambiente de negócios no Estado.