Sábado, 30 de Maio de 2026
13°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Órfãos de vítimas de feminicídio passam a ter direito a pensão INSS

Valores são direito de menores em situação de vulnerabilidade social

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/05/2026 às 23h45

Os filhos e dependentes de mulheres vítimas de feminicídio têm direito, a partir desta sexta-feira (29), a pensão especial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A norma regulamenta a concessão do benefício no valor de um salário-mínimo.

De acordo com a norma, têm direito à pensão os menores de 18 anos em situação de vulnerabilidade social cuja renda familiar per capita seja igual ou inferior a um quarto do salário-mínimo.

Além dos filhos biológicos, poderão receber o benefício enteados, menores sob guarda e tutelados que comprovem dependência econômica em relação à vítima.

A solicitação pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Documentação

O solicitante da pensão especial deve apresentar o documento pessoal de identificação oficial com foto da criança ou do adolescente ou, na impossibilidade deste, a certidão de nascimento.

Para os filhos menores de idade nesta situação deve ser apresentado um dos seguintes documentos que relacionem o fato a um feminicídio:

  • auto de prisão em flagrante;
  • denúncia, conclusão do inquérito policial; ou decisão judicial.

Se a pensão for devida a um dependente da mulher vítima de feminicídio, deverá ser apresentado o termo de guarda ou de tutela provisória ou definitiva.

Requerimento

O requerimento da pensão especial deve ser feito pelo representante legal dos filhos e dependentes da vítima do crime. Porém, é vedado que as crianças e adolescentes sejam representadas pelo autor, coautor ou participante do crime de feminicídio tanto para requerer quanto para administrar o benefício mensal.

O pagamento da pensão especial será devido a partir da data do requerimento. Portanto, não tem efeito financeiro retroativo à data de morte da vítima.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 12 horas

Rick Azevedo acredita que vitória contra 6x1 permitirá mais avanços

Ex-balconista é líder da mobilização contra a escala em debate
Direitos Humanos Há 14 horas

Ditadura Militar matou JK, conclui Comissão de Mortos e Desaparecidos

Relatório foi divulgado nesta sexta-feira

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 21 horas

População em situação de rua passa de 388 mil em maio; SP lidera

Dados são do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas da UFMG

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 23 horas

Trabalhadores planejam mais tempo com a família com fim da 6x1

Cuidar dos filhos, se reunir com os pais e passear estão nos planos

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 dias

Restringir crianças em eventos LGBTQIA+ é questão de ódio, diz jurista

Texto cita especificamente a Parada do Orgulho LGBTQIA+

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 20°
14° Sensação
0.33 km/h Vento
99% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h16 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Domingo
22° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
21°
Quarta
22° 11°
Quinta
21° 10°
Últimas notícias
Educação Há 7 horas

Edgar Morin, filósofo francês, morre aos 104 anos de idade
Justiça Há 7 horas

Legista diz que Henry tinha lesões e rebate tese de acidente doméstico
Agricultura Há 7 horas

Estado fortalece agro catarinense com programa Olho Bom, investimentos em infraestrutura e modernização da gestão pública
Câmara Há 7 horas

Comissão aprova critérios para colação de grau antecipada em universidades
Direitos Humanos Há 7 horas

Órfãos de vítimas de feminicídio passam a ter direito a pensão INSS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,04 +0,00%
Euro
R$ 5,88 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 392,640,62 -0,06%
Ibovespa
173,787,48 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 3012 (28/05/26)
05
07
17
41
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7038 (29/05/26)
02
31
39
64
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3698 (29/05/26)
01
03
05
06
07
08
09
10
12
13
16
18
20
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2930 (29/05/26)
03
06
10
12
14
15
17
21
22
27
37
39
40
41
43
47
48
50
64
73
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2963 (29/05/26)
11
13
38
42
44
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias